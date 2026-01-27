運動雲

昔日最強洋將變奶爸！40週等待　「台灣女婿」辛巴長子平安報到

▲新竹御嵿攻城獅洋將「台灣女婿」辛巴正式升格「新手爸爸」。（圖／翻攝自IG／simbhullar32）

▲新竹御嵿攻城獅洋將「台灣女婿」辛巴正式升格「新手爸爸」。（圖／翻攝自IG／simbhullar32）

記者蔡厚瑄／綜合報導

被譽為「印度姚明」的226公分中鋒辛巴（Sim Bhullar）在2026年開春之際迎來職涯與家庭的雙重喜訊，繼去年12月26日球團正式宣布其重返TPBL新竹御頂攻城獅後，辛巴的台灣妻子更於今年1月26日順利產下健康男嬰，禁區威震八方的神獸正式升格為「新手奶爸」。

攻城獅球團去年12月26日宣布與昔日「年度最佳洋將」辛巴再次簽約，針對此次回鍋，總經理張樹人特曾親自闢謠，表示辛巴回歸完全是戰術考量，而非外界揣測因為他是領隊女婿，張樹人當時透露，辛巴自去年6月起便展開嚴格自律的訓練，近半年在減重與心肺功能的進步顯著。

▲▼新竹御嵿攻城獅迎回「獅王」辛巴，盼禁區戰力升級。（圖／新竹攻城獅提供）

▲新竹御嵿攻城獅迎回「獅王」辛巴，盼禁區戰力升級。（圖／新竹攻城獅提供）

球團看重的是辛巴優於常人的「戰術理解能力」。在練球過程中，辛巴與帕塞獅的搭配展現了極佳的化學反應，兩人皆具備優異的傳球視野。教練團評估後決定，與其尋找新洋將重新磨合，不如在農曆年前啟動「本土女婿」辛巴，利用雙塔的牽制力為射手群創造更多空間。

而場外，辛巴與台灣妻子的戀情始終是球迷津津樂道的話題，辛巴於2023年求婚成功，在2024年步入禮堂，也讓他正式成為「台灣女婿」，去年8月宣布懷孕消息後，經過40週的等待，兩人終於迎來長子的誕生。26日晚間辛巴老婆也開心在社群平台上發文：「經過40週的等待和18小時在醫院待產，我們的小寶貝終於見面了。」

辛巴擁有極為罕見的台籃資歷，他曾於2014比15賽季短暫效力NBA沙加緬度國王，成為歷史首位印度裔球員，2016比17賽季來台助SBL台北達欣奪冠後，他陸續征戰過ABL富邦勇士、PLG新竹街口攻城獅以及T1台南台鋼獵鷹。

辛巴最輝煌的篇章莫過於2021比22賽季，當時他憑藉絕對的身材優勢助攻城獅奪下PLG亞軍，並獲選年度最佳洋將。此次重返新竹，隨著兒子在1月26日平安誕生，辛巴在重返老東家的首個月便完成人生大事，這名「新手奶爸」能否將家庭的動力轉化為場上的宰制力，與攻城獅隊友聯手守護新竹主場，全台獅紫軍都充滿期待。

