山本由伸不投韓國對台灣？韓媒也關注日本隊WBC輪值

▲山本由伸（Yoshinobu Yamamoto）、多倫多藍鳥內野手岡本和真。（圖／達志影像／美聯社）

▲山本由伸。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

日本棒球代表隊「侍Japan」確定參加3月世界棒球經典賽（WBC）的29人名單。投手陣容更加完整，台日首戰先發投手引關注，由於與韓國隊同組，韓媒也關心並進行預測。

在先前分兩波公布19人後，日本隊26日再追加10人，其中包括4名大聯盟球員，去年世界大賽MVP、洛杉磯道奇王牌投手山本由伸也名列其中，正式宣告將披上國家隊戰袍出征經典賽。

名單公布後，也引起亞洲各國高度關注，尤其同組對手之一的韓國媒體，已開始聚焦日本隊先發輪值與王牌投手的使用時機。韓媒《SPOTVNEWS》以「王牌卻不上韓國戰？山本由伸是否缺席韓國之戰、『對台灣先發→8強登板』預測輪值已出爐」為題報導。

文中引述日本媒體《中日體育》已提前預測山本的登板時程。報導指出，日本隊將於3月6日在東京巨蛋對上台灣隊展開小組賽首戰，若在此役登板，將有充足時間準備於3月14日在美國進行的8強賽。由於淘汰賽首戰為單場定生死，極可能對上多明尼加或委內瑞拉，投入王牌投手被視為合理安排，因此山本被點名為「小組首戰＋8強戰」的最有力人選。

文中指出，日本隊小組賽將連續4天出賽，賽程依序為6日對台灣、7日對韓國、8日對澳洲、9日對捷克。除山本外，先發人選還包括具備大聯盟實績的菊池雄星（天使）與菅野智之（自由球員），若狀況允許，「二刀流」的大谷翔平也不排除擔任先發的可能性。針對王牌山本由伸是否會在首戰就對決中華隊？監督井端弘和回應：「要再看看狀況」。

目前日本隊距離最終30人名單僅差1席，因行政程序尚未完成而暫緩公布。外界普遍推測，最後一席可能由現役大聯盟球員吉田正尚（紅襪）補上。現階段29人名單中，投手共有15人，日本隊整體投手戰力與輪值配置，已成為同組對手密切觀察的焦點。

關鍵字： 2026WBC日本隊山本由伸投手陣容棒球

