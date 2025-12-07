37歲仍是NBA頂級殺手！奇德揭杜蘭特「長青」祕訣：就是熱愛

▲奇德盛讚杜蘭特是「熱愛籃球」的最佳典範。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

本季轉戰火箭的2屆FMVP杜蘭特（Kevin Durant）近期生涯總得分突破3萬1000分，持續刷新自己的傳奇地位。在火箭今（7）日與獨行俠交手前，達拉斯總教練奇德（Jason Kidd）提到，現年37歲的杜蘭特能在聯盟屹立如此之久、維持頂級水準的最大原因，是他比任何人都熱愛籃球。

「他就是熱愛籃球。」奇德談到杜蘭特時毫不隱晦地表示，「一切從那份熱愛開始，從渴望變得偉大開始，而KD正是最佳範本。他知道如何得分，能運球、能在你頭上拔起投籃，他把自己的技術打磨得近乎完美。」

奇德指出，杜蘭特以「純得分手」之姿進入聯盟，但他這些年不斷在細節上進步，37歲依舊維持巔峰級輸出。本季他已出賽18場、場均上場達35.6分鐘，能砍25.2分，火力依舊兇猛。奇德認為，這與他對比賽的投入密不可分，「他愛待在球場、愛競爭、愛得分、愛贏球，他熱愛籃球帶給他的一切，也熱愛為此努力。」

▲杜蘭特近期生涯得分突破31,000分，持續堆高傳奇地位。（圖／達志影像／美聯社）

「你能從他的出勤，從他這個年紀還能打這麼多分鐘看出這一點。」奇德說，「他仍然以非常高的水準在打球，看見這樣的表現真的很棒。」杜蘭特本季仍是火箭的核心支柱，也是聯盟最穩定的老將之一。

杜蘭特的名字早已與偉大劃上等號，而他在生涯後半段的持續精進，更成為許多年輕球員效法的模板。火箭也期待在他的帶領下，能在本季持續衝擊更高位置。