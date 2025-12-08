運動雲

終結紅牛王朝！諾里斯「2分之差」奪F1世界冠軍　麥拉倫新王誕生

▲麥拉倫車手諾里斯（Lando Norris）奪下生涯首座車手總冠軍。（圖／路透）

記者閔文昱／綜合報導

2025年F1賽季在阿布達比大獎賽落幕，麥拉倫車手諾里斯（Lando Norris）以第3名完賽、總積分423分，成功擊退此站奪冠的紅牛車手維斯塔潘（Max Verstappen）（421分），以僅2分差距驚險封王，終結維斯塔潘的四連霸，也阻止他挑戰世界冠軍五連霸。26歲的諾里斯奪下生涯首座車手總冠軍，成為F1史上第35位世界冠軍車手，也是麥拉倫自2008年漢米爾頓（Lewis Hamilton）後再次誕生的世界冠軍。

本戰前諾里斯以408分居於積分榜首，領先維斯塔潘 12分，只要登上頒獎台即可確定封王。維斯塔潘在排位賽力拚拿下桿位，開賽後一路領跑，麥拉倫雙雄皮亞斯特里（Oscar Piastri）與諾里斯則在前段位置穩住名次。儘管法拉利車手查爾斯勒克萊爾（Charles Leclerc）一度壓迫諾里斯至僅0.5秒差距，但仍無法完成超車，讓諾里斯守住關鍵的第3名。

▲紅牛車手維斯塔潘（Max Verstappen）。（圖／路透）

比賽後段局勢逐漸明朗，維斯塔潘雖拿下個人本季第8勝，但積分仍未能超越諾里斯。皮亞斯特里以第2名衝線，諾里斯保住頒獎台分數，成功替麥拉倫包辦年度冠軍，車隊也無需施以任何換位指令。比賽全程沒有重大事故與安全車介入，使冠軍爭奪戰更顯純粹。

當諾里斯衝過終點線後，立刻在無線電中哽咽致謝家人與車隊，隨後在賽道旁喜極而泣，與父母深情擁抱。從過去因多年無勝被戲稱「Lando NoWin」的遺憾，到連續7勝、8個亞軍的爆發賽季，諾里斯從被看衰的天才車手，逆襲成真正的世界冠軍，也讓他的名字正式刻進F1歷史。

除了賽道表現亮眼，諾里斯在時尚圈同樣受到矚目，私下經營自家潮牌 LN4，更因與葡萄牙網紅科塞羅（Margarida Corceiro）的戀情備受媒體關注。2025賽季他更曾悄悄來台度假，引起台灣車迷驚喜討論。如今以世界冠軍之姿站上巔峰，諾里斯在個人魅力、成績與人氣上全面開花，成為當今F1最炙手可熱的新王者。

關鍵字： 諾里斯麥拉倫F1維斯塔潘阿布達比

