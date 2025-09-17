快訊／鐵米變飛米　回鍋PLG職籃加盟富邦勇士

▲鐵米變飛米，回鍋PLG職籃加盟富邦勇士。（圖／PLG職籃提供）

記者杜奕君／綜合報導

曾效力已解散高雄鋼鐵人的洋將，並以「鐵米」為登錄名的（Olufemi Olujobi），17日傳出以新名字飛米回鍋PLG職籃，轉戰台北富邦勇士效力。

台北富邦勇士持續補強洋將戰力，今天正式宣布與洋將飛米完成簽約。來自美國的飛米，現年29歲，身高206公分，體重114公斤，主打4號位，擁有靈活的腳步與出色的身材條件，更具備多元位置的適應能力。

[廣告]請繼續往下閱讀...

新賽季他將披上7號勇士戰袍，與團隊共同征戰PLG與東亞超級聯賽(EASL)聯賽，期待他的加入能提升整體陣容深度，為團隊注入新氣象。

飛米自2019年展開職業生涯，足跡遍及立陶宛、北馬其頓、法國等聯賽，2022年加盟P. LEAGUE+高雄鋼鐵人，效力兩個賽季，2023-24賽季場均繳出22.8分、9.9籃板、2.6助攻、1抄截的全面數據，展現穩定且高效的攻防實力。

2024-25賽季則轉戰日本B聯盟，效力名古屋戰鷹，期間與曾祥鈞並肩作戰，對亞洲球風與比賽節奏更加熟悉，也為他此次重返台灣職籃奠定良好基礎。

總教練吳永仁表示，「飛米進攻手段全面，腳步靈活且具備一定的外線投射能力，能拉開空間是我們最看重的特色。過去兩年在台灣及日本打球，對於亞洲球風和環境並不陌生，他也曾與陳又瑋、曾祥鈞搭配過，相信他能很快適應。希望能藉由他的加入，帶給勇士更多調度陣容上因應各種問題的靈活空間。」

