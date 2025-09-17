庫明加續約肥皂劇　美媒爆料只要有「球員選項」就續留勇士

▲勇士與庫明加的續約談判，似乎露出曙光。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

距離2025-26賽季「季前訓練營」僅剩半個月時間不到，NBA西區人氣勁旅金州勇士與陣中主力前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）的續約習題依舊無解，整個休賽季雙方就合約談判始終呈現僵局，連帶也讓灣區大軍補強行動徹底卡死。不過根據美國媒體最新消息，勇士陣營已經將合約提高到3年7520萬美元，最後1年為球隊選項，《ESPN》更爆料，勇士只要再修改一個關鍵點，庫明加就將簽約續留。

根據《ESPN》記者史雷特（Anthony Slater）透露，庫明加經紀人透納（Aaron Turner）透露，只要勇士將3年7520萬美元，最後1年的「球隊選項」改為「球員選項」，那麼庫明加就將點頭簽約。

史雷特在《NBA Today》節目上甚至直言，只要勇士球團將合約最後1年改為球員選項，那麼庫明加除了會同意續約，也將接受勇士球團的一切角色安排。

史雷特表示，「過去幾季，庫明加對於自己在灣區軍團中的角色定位感到困惑，因此球員選項對於庫明加來說，也會是一種釋出善意表現。」

現年僅22歲的庫明加，上賽季平均能繳出15.7分、4.6籃板、2.2助攻，整體命中率為45.4%，但因傷只有47場出賽，其中更僅有10場比賽擔綱先發。