選秀榜眼來了！　曾信武正式加盟中信特攻

▲中信特攻簽下選秀榜眼曾信武。（圖／特攻提供）

記者杜奕君／綜合報導

TPBL職籃新北中信特攻17日宣佈，日前在新人選秀會上挑中的選秀榜眼「曾信武」正式加盟特務軍團。球團總經理劉志威表示，曾信武具備出色的防守判斷與場上移動能力，機動性與外線火力兼具，契合球隊在4號位上的補強需求。」

現年22歲的曾信武，身高195公分、體重90公斤，在場上主打4號位。曾信武畢業於東山高中、台灣師範大學，於大4賽季繳出場均12.3分、3.7籃板、1.5助攻，並在 UBA 及瓊斯盃亮眼發揮，吸引職業球隊目光。

今年度TPBL新人選秀會上，中信特攻即以首輪第2順位選進曾信武。中信特攻總經理劉志威指出，「曾信武具備出色的防守判斷與場上移動能力，機動性與外線火力兼具，契合球隊在4號位上的補強需求。」

特攻總教練莫米爾則表示，「曾信武具備相當好的身體天賦及優異的外線投射能力，人品好、態度佳，相信他能成為特攻未來的主力球員之一，也期待他能補強戰力深度與輪替穩定性。」

將披上14號黃衫戰袍，曾信武坦言難免有壓力，但也認為是成長的機會，「來到特攻大家庭覺得很興奮、很開心，球隊也有很多值得我學習的學長，學長們在場上都會適時提點我，場下會帶我一起吃飯等等，大家都會互相幫忙。新賽季我也會以積極的態度回應期待，提升穩定性，為球隊爭冠貢獻力量！」