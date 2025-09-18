WNBA金州女武神成軍首季　主帥娜塔莉中瀨奪年度最佳教練

▲WNBA金州女武神主帥娜塔莉中瀨奪年度最佳教練。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

WNBA擴編新軍「金州女武神」本季表現亮眼，不僅在成立首年就打進季後賽，日裔總教練娜塔莉中瀨（Natalie Nakase）更獲選為聯盟年度最佳總教練。

現年45歲的中瀨是第三代日本移民，過去曾於日本職業聯盟執教，2012年返美後加入快艇隊，最初負責影像分析，2014年夏季聯賽期間躍升為助理教練，成為NBA史上第一位站上場邊的女性教練。

中瀨於2022年轉戰WNBA拉斯維加斯王牌隊，擔任助理教練期間協助球隊奪冠，並成為聯盟首位帶隊封王的亞裔教練。

去年她接下金州女武神隊主帥一職，並在選秀第3輪選進台裔後衛陳紫柔，帶領球隊打出23勝21敗的佳績，勝場數是前一支擴編球隊亞特蘭大美夢2008年首季（4勝30敗）的五倍，女武神隊也創下聯盟擴編球隊首季即闖季後賽的紀錄。

在年度總教練票選中，中瀨獲得72張選票中的53票，順利抱回殊榮。球隊由金州勇士老闆拉寇伯（Joe Lacob）打造，他曾喊出「成軍5年內奪冠」的目標。

中瀨坦言，剛接下主帥任務時確實感到壓力，「但如果你質疑我，或把艱鉅挑戰擺在我面前，我一定會全力以赴。正是他設下高標準，讓我更想努力工作。」

▲娜塔莉中瀨執教首季就帶隊挺進季後賽。（圖／達志影像／美聯社）