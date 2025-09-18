邀請外隊的「季中錦標賽」確定破局　陳建州曝PLG新賽季進度

▲陳建州現身新聞盃，透露「季中錦標賽」本季確定不會舉辦。（圖／台北市籃球記者聯誼會提供）

記者杜奕君／台北報導

114年新聞盃籃球賽持續熱戰，18日新聞女籃與光榮國中女籃進行交流賽，請來PLG職籃副會長陳建州擔任客座教練。針對PLG職籃新賽季進度，日前一度傳出可能邀請3到4支外隊，進行「季中錦標賽」，陳建州今日透露，由於需要配合中華男籃賽程，今年要舉辦有一定難度，因此確定不會舉辦。

PLG職籃新賽季將由台北富邦勇士、桃園領航猿、台南台鋼獵鷹以及新軍洋基工程。其中衛冕軍領航猿以及勇士，將代表出征EASL東超聯賽。

由於聯盟正式賽程目前尚未出爐，先前一度傳出可能邀請菲律賓、澳門以及印尼3支外隊，來台進行為期兩周的季中錦標賽。不過近日傳出已經確定宣告「破局」。

對此，陳建州透露，「聯盟確實有這樣的想法，但最大的難題還是在於中華男籃相關國際賽時，窗口期無法舉辦比賽，加上場館、外隊移動都有需要克服的問題，但為來還是列入考量。」

陳建州透露，新賽季預計還是4隊，每隊進行24場例行賽的機率較高，等後續洋基在下個月舉辦正式成軍記者會後，聯盟就會公布新賽季相關賽程。

今日擔任新聞女籃客座教練，陳建州表示，「我一直沒有接手教練的工作，就是知道這是很神聖、壓力很大的職業，今天的重點就是努力讓大家有平均出賽的時間。」