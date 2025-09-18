運動部4大司長正式亮相　國際事務與適應體育司長10月揭曉

▲左起產業及科技司長王詔民、競技運動司長謝富秀、運動部政務次長鄭世忠（中）、設施規劃司長蔡文娟、綜合規劃司長許馨文。（圖／記者杜奕君攝）

記者杜奕君／台北報導

運動部自9月9日正式掛牌運作後，積極展開人才招募與面試作業。政務次長鄭世忠今日親自介紹綜合規劃司、競技運動司、產業及科技司、設施規劃司等四位司長，分別為許馨文、謝富秀、王詔民、蔡文娟。至於國際事務司及適應體育司長，目前由許秀玲、蔡忠益暫代，部長李洋仍持續進行面試，預計最快10月就會公布最終人選。

鄭世忠指出，這次運動部徵才過程中，行政院給予部長李洋高度自主權，所有司長皆由部長親自面試遴選。目前僅剩國際事務司與適應體育司長尚未定案。

[廣告]請繼續往下閱讀...

鄭世忠強調，「部長希望國際事務司長不僅要熟悉運動領域，也要具備國際事務專業；而身心障礙運動的推廣仍在起步階段，合適人才持續尋覓中，已有幾位候選人選，運動部秉持寧缺勿濫原則，請大家再給點時間，相信近期就會有結果。」

競技運動司長由台北市立大學體育學院技擊運動學系教授、前空手道選手謝富秀出任。她表示，未來將負責推動競技運動相關政策，包括黃金計畫等重要任務。謝富秀透露，將檢討並重整黃金計畫分級方式，考慮以潛優計畫取代現有第五、六級，以擴大深耕，讓資源分配更全面，期望提升整體競技運動發展。