HAKKA摔角出道10週年紀念大會　10月竹北國民運動中心開戰

▲HAKKA摔角出道10週年紀念大會，10月竹北國民運動中心。（圖／HAKKA摔角提供）

▲HAKKA摔角出道10週年紀念大會，10月竹北國民運動中心。（圖／HAKKA摔角提供，下圖同）

記者杜奕君／綜合報導

隸屬於台灣摔角團體「PUZZLE帕舒路職業摔角」的HAKKA，自2015年10月出道以來，走過了滿是傷痕與挑戰。這條路並不平順，他曾因重傷倒下，在擂台上失去意識送醫，也曾懷疑自己是否適合這條道路，然而，每一次想放棄之際，總有人伸出援手，讓他能再次站上擂台。

2024年，HAKKA 前往日本修行，參戰摔角團體FREEDOMS 等摔角團體。一年間，他累積了許多戰果，更在高危險性的 「死亡賽（Death Match）」 中展現不服輸的精神，最終獲得日本摔角界賦予的稱號—— 「台灣物理怪物」。

2025年，正好是HAKKA踏入職業摔角的第10年。他決定以一場「出道10週年紀念大會」回應過去的血與汗，並向未來宣告，「摔角沒有你想的那麼簡單！10年了，這只是開始。」

本次賽會將於10月25日（六）在竹北國民運動中心舉行，匯聚來自日本、韓國與台灣的13位海外選手及多名台灣選手，共同打造跨國摔角盛事。

比賽當天會有7場賽事，HAKKA將在主試合迎戰來自日本名古屋、隸屬ダブプロレス（Dove Pro Wrestling），綽號「狂蛸」伊東優作，並進行一場玻璃板＋四面螢光燈的「四面楚歌死亡賽」。

伊東以狂氣與糾纏對手的狠勁聞名，是少數能在死亡賽中毫無畏懼，甚至享受痛苦與破壞感的選手。這場比賽，將是台灣物理怪物與日本狂蛸之間無法回頭的激烈血戰。

▲HAKKA摔角出道10週年紀念大會，10月竹北國民運動中心。（圖／HAKKA摔角提供）

【拍個照惹到牠】鵝大暴走突襲少女！腿直接瘀青一大片

