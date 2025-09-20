運動雲

簡浩引退儀式哭了　淚謝GM韓駿鎧：救了我的生涯

▲夢想家「帥哥射手」簡浩引退賽。（圖／夢想家提供）

▲夢想家「帥哥射手」簡浩引退之戰，賽後落下男兒淚。（圖／夢想家提供）

記者杜奕君／綜合報導

在台灣籃壇以球員身分奮戰17年之久，「帥哥射手」簡浩在新賽季將接任福爾摩沙夢想家總教練新職務。20日夢想家也為他舉行正式引退賽，簡浩全場貢獻11分、4籃板表現依舊亮眼。賽後簡浩在正式引退儀式上落下男兒淚，他也特別感謝夢想家總經理韓駿鎧，透露自己原本差點放棄籃球，是韓總找他加入，救了他的生涯。

夢想家今日替簡浩舉行引退賽，找來他的發跡母隊桃園璞園領航猿擔任對手，包括昔日一票老戰友陳信安、戴維斯、吳岱豪，以及教練麥班達，還有包括無法到場的李愷諺、呂政儒、林金榜、陳堅恩、陳冠全等人，以及無法到場的簡浩父母也都錄製影片，為簡浩引退賽增添更多光彩。

▲夢想家「帥哥射手」簡浩引退賽。（圖／夢想家提供）

▲夢想家「帥哥射手」簡浩正式引退。（圖／夢想家提供）

此戰簡浩全場貢獻11分、4籃板，拿手的三分球單場投進3顆，在賽後引退儀式上，前璞園主帥麥班達妙語如珠的表示，「整個生涯你都是一路跟著我，接下來你應該會是台灣第2帥的混血總教練了！」讓全場球迷笑聲不斷。

此戰主角簡浩則表示，「我現在很累，非常地喘，也蠻緊張的，生涯打到17年我沒想過這件事。首先謝謝球迷，一路跟著我到現在，我也相信你們會跟著我的教練生涯持續走下去，第二要謝謝前隊友、前教練們，你們不斷督促我，讓我變得更好，我非常感動。」

簡浩也特別向球隊總經理韓駿鎧致意，他表示，「謝謝你，救了我的生涯，我差點放棄籃球，你一直推動我，讓我打到40歲，謝謝你一輩子的兄弟！我會幫夢想家拿下隊史首座總冠軍。」

最後，簡浩也在主場繞場，一一向所有到場球迷致意，最後他在也在球場中圈表示，「這17年的生涯，我有籃球也有你們，謝謝你們！」

▲夢想家「帥哥射手」簡浩引退賽。（圖／夢想家提供）

▲前璞園主帥麥班達為簡浩引退儀式致辭，讓現場歡笑聲不斷。（圖／夢想家提供）

