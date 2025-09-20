運動雲

「亞洲貓王」唐嘉鴻到場力挺　2025奧林匹克路跑為和平開賽

▲「亞洲貓王」唐嘉鴻到場力挺，2025奧林匹克路跑為和平開賽。（圖／中華奧會提供）

▲「亞洲貓王」唐嘉鴻到場力挺，2025奧林匹克路跑為和平開賽。（圖／中華奧會提供，下圖同）

記者杜奕君／綜合報導

一年一度的奧林匹克路跑活動，20日在台北市馬場町紀念公園熱鬧舉行，邁入第35屆，吸引超過2000名民眾熱情參與。現場不僅有國內跑友，更匯集來自31個國家的選手，共同感受運動的魅力。特別的是，今年還有70多位來自韓國、馬來西亞、新加坡、帛琉、馬紹爾及台灣等地的2025奧林匹克研討會學員加入，現場氣氛相當國際化。巴黎奧運體操男子單槓銅牌得主唐嘉鴻也到場為參賽者加油，展現奧林匹克精神。

今年賽事設有半程馬拉松、10公里及5公里組別，吸引各年齡層踴躍報名。最終，半程馬拉松冠軍由來自芬蘭的勞尼奧（Lauri Raunio）奪得，10公里組則由法國籍「林小安」拿下第一。

▲「亞洲貓王」唐嘉鴻到場力挺，2025奧林匹克路跑為和平開賽。（圖／中華奧會提供）

參加21公里半馬的人數達550人，10公里組有近750人，5公里健康體驗組則有將近800人，年齡層分布廣泛，包含25位10歲以下小朋友及14位70歲以上長青跑者，堪稱全民運動盛典。此外，印尼籍參賽者人數最多，有40人，菲律賓籍則有37人，其他新住民則分布於近30個國家，顯示活動廣受各族群歡迎。

今年路跑特別選在921聯合國國際和平日前夕舉行，呼應國際奧會「一起動 Let’s Move」的號召，鼓勵大家走出戶外、用運動促進健康，同時也祈願全球各地戰亂早日平息。

中華奧會主席林鴻道在開幕時表示，「國際和平日鼓勵各國人民停止暴力與戰爭，這與奧運會期間的停戰傳統理念一致，希望大家藉由運動，找回心中純真與美德。運動部及全民運動署於9月9日正式掛牌成立，也期望透過奧運金牌的激勵，讓運動文化在國內向下紮根，推動全民健康。」

中華奧會也呼籲民眾，不只參與路跑，更要把「Let’s Move」的精神延續到日常生活，邀請親朋好友一起動起來，享受運動帶來的健康與快樂，讓全民運動成為生活的一部分。

▲「亞洲貓王」唐嘉鴻到場力挺，2025奧林匹克路跑為和平開賽。（圖／中華奧會提供）

