快訊／「帥哥射手」簡浩引退賽飆11分　夢想家、領航猿和局收場

▲夢想家「帥哥射手」簡浩引退賽。（圖／夢想家提供）

▲夢想家「帥哥射手」簡浩，今日正式舉行引退賽。（圖／夢想家提供）

記者杜奕君／綜合報導

隸屬TPBL職籃福爾摩沙夢想家的「帥哥射手」簡浩，20日舉行球員生涯盛大「引退賽」，對手則是他的發跡母隊璞園體系的PLG職籃桃園領航猿。本季已經確定接掌夢想家總教練職務，簡浩在引退賽仍砍下11分、4籃板好表現，最終雙方以68比68打成和局收場，也讓簡浩的球員生涯劃下最終休止符。

自2007年正式返台發展，簡浩生涯陸續效力SBL聯賽的璞園、台銀、台啤、裕隆，也曾短暫前進中國CBA聯賽江蘇南鋼效力。2021年也進入職籃體系效力夢想家至今。

▲夢想家「帥哥射手」簡浩引退賽。（圖／夢想家提供）

▲簡浩引退賽對手則是昔日發跡母隊領航猿。（圖／夢想家提供）

日前簡浩宣布卸下球員身分，直接轉任新賽季夢想家總教練一職，夢想家球團今日為他舉行盛大引退賽，除了找來發跡母隊領航猿擔任對手，昔日的教練、戰友包括台灣飛人陳信安、麥班達、戴維斯以及吳岱豪也都到場觀戰。

開賽領航猿就火力全開，日前剛剛宣布加盟的阿提諾快攻爆扣得手，隨後盧峻翔又在外線取分，首節領航猿打出16比0強勢開局。隨後夢想家雖然開始找到節奏，但首節打完作客的領航猿仍以19比9取得雙位數領先。

次局開局後，簡浩就在進行至9分38秒時，中距離後仰跳投破網，讓自己得分首開紀錄，隨後他又以拿手的三分冷箭破網，幫助夢想家追到僅剩8分落後。

▲夢想家「帥哥射手」簡浩引退賽。（圖／夢想家提供）

▲簡浩引退賽除了上場比賽，暫停時還要以總教練身分進行執教。（圖／夢想家提供）

但領航猿又靠剛剛加入的阿提諾禁區連續單打得手，加上伯朗也衝擊禁區得手，又讓球隊回到11分穩定領先。半場打完領航猿以40比31持續領先夢想家。

下半場開打後，上半場貢獻5分、2籃板的簡浩又在第3節尾聲飆進拿手三分彈，末節開局簡浩又是持續三分球開火，但隨後卻意外遭領航猿丁恩迪手肘擊中嘴唇，當場濺血退場。

隨後領航猿持續由阿提諾禁區強攻取得領先，但夢想家持續追趕，最後關頭雙方戰成68比68，不過終場前45.8秒，領航猿總教練卡米諾斯激動衝入場抗議，遭吹技術犯規，不過隨後雙方搶分都未有斬獲，最終雙方以68比68打平，和局收場。

▲夢想家「帥哥射手」簡浩引退賽。（圖／夢想家提供）

▲賽前田壘、簡浩、吳岱豪以及陳立宗合影留念。（圖／夢想家提供）

關鍵字： 簡浩引退退休夢想家領航猿帥哥射手台籃TPBL

【妹控哥想趕快接萌娃】直接衝刺狂奔！見面開心立刻抱懷裡XD

