別再叫我「大肥肉」！　阿提諾加盟領航猿不排斥再戰中華男籃

▲阿提諾加盟領航猿，喊話不排斥再度為中華男籃效力。（圖／領航猿提供）

記者杜奕君／綜合報導

昨天才剛剛宣布加盟，前中華男籃歸化長人阿提諾（William Artino）今（20日）就代表桃園璞園領航猿，在對上福爾摩沙夢想家的簡浩引退賽披掛上陣。阿提諾體態相當精壯，據他表示已經瘦身12公斤，此戰他也展現威力，全場轟下17分、11籃板、2抄截。他也透露自己並不排斥，有再度為中華男籃出賽可能性。

現年33歲的阿提諾，過去曾在台灣籃壇打滾多年，也在2021年正式取得中華民國籍，並在隔年出征亞洲盃資格賽、亞洲盃，也在杭州亞運幫助中華隊拿下該屆第4名。

不過2024年阿提諾遭到當時所屬母隊新竹攻城獅解約，和中華籃協的歸化續約也無法達成共識，隨後離開台灣籃壇，並曾轉戰澳門黑熊效力。

不過19日領航猿宣布阿提諾加盟，就在簡浩引退賽正式登場，交手當時來台的首支效力隊伍夢想家，阿提諾體態明顯更為精瘦，他透露離開台灣後，4個月內就成功減重12公斤。

今日在簡浩引退賽上，阿提諾多次上演精彩爆扣，禁區單打威力十足，全場貢獻17分、11籃板、2抄截。

值得一提的是，今日中華男籃前、後任3名歸化球員也難得齊聚，其中曾幫助中華男籃在2013年亞錦賽重返4強的戴維斯是簡浩引退賽座上賓，至於阿提諾、高柏鎧則在場上對決交手。

阿提諾被問到是否願意再次為中華男籃效力時強調，「我的小孩在這裡出生，台灣算是我另外一個家，未來如果有機會，我當然希望能再度為中華男籃出賽。」

▲阿提諾成功減重12公斤，此戰頻頻上演禁區爆扣。（圖／領航猿提供）