運動雲

>

林信寬、汪哲宇站台　雲豹攜手國稅局辦3對3籃球賽

▲林信寬、汪哲宇站台，雲豹攜手國稅局辦3對3籃球賽。（圖／雲豹提供）

▲林信寬、汪哲宇站台，雲豹攜手國稅局辦3對3籃球賽。（圖／雲豹提供）

記者杜奕君／綜合報導

台啤永豐雲豹今（20日）攜手財政部北區國稅局，在新北市板橋江翠國小四秀館舉辦「熾熱青春 三對三籃球鬥牛賽」。這場賽事不只推廣籃球，更融合雲端發票宣導，邀請民眾體驗租稅教育新方式。開幕由雲豹主場MC星岑熱情主持，現場「浪LIVE電豹女」小楓、草莓、瑄瑄以經典應援詞「豹豹豹豹豹」炒熱氣氛，讓觀眾情緒瞬間沸騰。

本次活動吸引近百隊報名參賽，賽事分為社會、大專及高中男子、女子組共6組。參賽者只要下載財政部統一發票兌獎APP並儲存雲端發票，並於報到時捐出指定期間的發票，即可獲得宣導品。

[廣告]請繼續往下閱讀...

經過一整天激烈比拼，「胖胖星球」、「上睿科技A」、「中華藍」、「大白鯊」、「受衫高中」、「艾拚才會瀅盈鎣」分別奪下各組冠軍，每隊都抱回9千元獎金及獎狀，場面熱鬧非凡。

活動現場也特別邀請財政部北區國稅局林燕瑜副局長擔任開球嘉賓，並致詞宣導最新租稅政策。「亞運金牌組合」林信寬、汪哲宇不僅先前拍攝宣導APP使用影片，今天也親臨現場與林燕瑜副局長及板橋分局陳靜文分局長互動合照，還參與攤位趣味遊戲，用行動力挺雲端發票教育，將現場氣氛推向最高潮。

▲林信寬、汪哲宇站台，雲豹攜手國稅局辦3對3籃球賽。（圖／雲豹提供）

關鍵字： 林信寬汪哲宇雲豹台籃

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

別再叫我「大肥肉」！　阿提諾加盟領航猿不排斥再戰中華男籃

別再叫我「大肥肉」！　阿提諾加盟領航猿不排斥再戰中華男籃

簡浩引退儀式哭了　淚謝GM韓駿鎧：救了我的生涯

簡浩引退儀式哭了　淚謝GM韓駿鎧：救了我的生涯

快訊／「帥哥射手」簡浩引退賽飆11分　夢想家、領航猿和局收場

快訊／「帥哥射手」簡浩引退賽飆11分　夢想家、領航猿和局收場

中國行遇穿普爾球衣球迷　勇士追夢綠搞笑「鎖喉功」伺候

中國行遇穿普爾球衣球迷　勇士追夢綠搞笑「鎖喉功」伺候

江靜緣女子鉛球拚出17公尺37　寫台灣在世錦賽最佳成績

江靜緣女子鉛球拚出17公尺37　寫台灣在世錦賽最佳成績

「亞洲貓王」唐嘉鴻到場力挺　2025奧林匹克路跑為和平開賽

「亞洲貓王」唐嘉鴻到場力挺　2025奧林匹克路跑為和平開賽

日本羽球「新最美女雙」連兩戰出局　志田千陽：懊悔仍要向前邁進

日本羽球「新最美女雙」連兩戰出局　志田千陽：懊悔仍要向前邁進

與勇士談判持續卡關　庫明加將放棄大約接受1年合約報價

與勇士談判持續卡關　庫明加將放棄大約接受1年合約報價

詹皓晴攜手陶森　首爾女網賽挺進雙打8強

詹皓晴攜手陶森　首爾女網賽挺進雙打8強

HAKKA摔角出道10週年紀念大會　10月竹北國民運動中心開戰

HAKKA摔角出道10週年紀念大會　10月竹北國民運動中心開戰

【在演哪齣？？】砂巨蜥站立發呆盯門口...哥吉拉魂上身XD

熱門新聞

大谷翔平炸逆轉3分彈向柯蕭致敬！貝茲追加陽春砲　道奇5:2領先

響尾蛇敗給費城人　道奇確定連13年闖進季後賽

WBSC最新排名出爐！台灣不動仍居世界第二

大聯盟打者最新排行出爐　大谷翔平僅列第3遭超車

大谷翔平MVP地位「一面倒」　羅伯斯：別因看膩而不投他

柯蕭主場謝幕！大谷開轟護航　道奇連13年闖季後賽分區封王M4

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大谷翔平炸逆轉3分彈向柯蕭致敬！

2響尾蛇敗給費城人　道奇鎖定季後賽

3男子棒球世界排名更新！台灣穩居第2

4打者最新排行　大谷僅列第3遭超車

5大谷就是MVP　羅伯斯：別看膩而不投他

最新新聞

1吉力吉撈20轟達陣！味全龍8比1大勝兄弟

2胡金龍引退儀式動情落淚

3魔力藍邀王念好跳舞　賽後狂誇對方

4戰神跨聯盟對決　不敵PLG獵鷹

5王念好首轟哭回休息室：很想證明自己

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯必買商品

Threads推薦全聯必買商品

「文里補習班」開課啦！一起來品嘗網路上的熱門商品，看能不能找到最喜歡的那樣！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

詹子賢致勝安MVP曝平野昨日提點　賽後遭潑水圍剿：我還有口水！

細節決定勝負關鍵！平野惠一換代打陳俊秀：完全沒有猶豫

凱樂奪中職生涯首勝超興奮　直呼：團隊棒球讓一切更好

李多慧鞋帶鬆了猛哥來幫忙？　蹲半天沒綁傻眼：難怪沒女友

古久保肯定凱樂首勝表現　點出一細節仍待調整

【空降鐵鉗】國道上狠插爆前擋！ 駕駛嚇壞喊：差點登出

怎麼花憲哥的200萬？　陳漢典放閃喊：給老婆！

阿Ken狂撩朴信惠！　她笑到顴骨痛XDDD

【在演哪齣？？】砂巨蜥站立發呆盯門口...哥吉拉魂上身XD

超萌貓貓店長❤️認真顧店招攬客人
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366