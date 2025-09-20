



▲林信寬、汪哲宇站台，雲豹攜手國稅局辦3對3籃球賽。（圖／雲豹提供）

記者杜奕君／綜合報導

台啤永豐雲豹今（20日）攜手財政部北區國稅局，在新北市板橋江翠國小四秀館舉辦「熾熱青春 三對三籃球鬥牛賽」。這場賽事不只推廣籃球，更融合雲端發票宣導，邀請民眾體驗租稅教育新方式。開幕由雲豹主場MC星岑熱情主持，現場「浪LIVE電豹女」小楓、草莓、瑄瑄以經典應援詞「豹豹豹豹豹」炒熱氣氛，讓觀眾情緒瞬間沸騰。

本次活動吸引近百隊報名參賽，賽事分為社會、大專及高中男子、女子組共6組。參賽者只要下載財政部統一發票兌獎APP並儲存雲端發票，並於報到時捐出指定期間的發票，即可獲得宣導品。

經過一整天激烈比拼，「胖胖星球」、「上睿科技A」、「中華藍」、「大白鯊」、「受衫高中」、「艾拚才會瀅盈鎣」分別奪下各組冠軍，每隊都抱回9千元獎金及獎狀，場面熱鬧非凡。

活動現場也特別邀請財政部北區國稅局林燕瑜副局長擔任開球嘉賓，並致詞宣導最新租稅政策。「亞運金牌組合」林信寬、汪哲宇不僅先前拍攝宣導APP使用影片，今天也親臨現場與林燕瑜副局長及板橋分局陳靜文分局長互動合照，還參與攤位趣味遊戲，用行動力挺雲端發票教育，將現場氣氛推向最高潮。