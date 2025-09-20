戰神、獵鷹跨聯盟對決　陳世念點出對丁聖儒高期許

▲戰神對戰獵鷹交流賽以97比106吞敗。（圖／戰神提供）

記者杜奕君／綜合報導

隸屬TPBL職籃的台北台新戰神，20日與PLG職籃的台南台鋼獵鷹進行交手，上半場攻守節奏流暢，中場以60比54領先，但下半場戰神進攻當機，第三節遭對手戰成74比74平手，決勝節命中率下滑加上防守未能有效壓制，最終以97比106敗北。

總教練許皓程賽後再次提醒團隊，需保持48分鐘專注與團隊打法，「好的得分一定來自掩護、切入與傳導，來自好的配合，上半場的表現也要能延續到最後。」

此役由威力斯繳出全隊最高25分，另有15籃板與1阻攻，展現禁區威力；基德則拿下17分、2助攻與3抄截，攻守兼具。

丁聖儒貢獻14分、3助攻，他提到賽前助理教練陳世念對他的提點，期許他能在組織與得分間更穩定切換，「優先幫助隊友進入狀況，個人進攻才是其次。」

而新秀魏芃禾傳出4次助攻，他表示自己「越來越融入團隊，學長們把握度高，助攻才能轉換成分數，幫助球隊。」

小台黃聰翰則在外線找回手感，三分球四投三中拿下9分，他提到上賽季飽受傷病困擾，復原後於休賽季持續加強調整，教練團也持續給予鼓勵「只要站好位置，拉開空間，隊友就能找到我。」

下週持續透過交流賽調整狀態，明天休息日下午三點也將於新光三越台北站前店舉行《戰友們 戰前見！－開季見面會》，由陳冠全、黃聰翰、雷蒙恩、錢肯尼與 Taishin Wonders 柳柳、素泳共同出席，現場將發送限量 90 組合照券，幸運戰友能與球員、啦啦隊合影留念，還有趣味互動遊戲等待球迷到場支持。

▲丁聖儒貢獻14分、3助攻。（圖／戰神提供）