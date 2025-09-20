TPVL職排熱身賽　連莊不敵張育陞坐鎮VOREAS北海道

▲台中連莊在職排熱身賽不敵對手VOREAS北海道。（圖／台中連莊提供）

記者杜奕君／綜合報導

TPVL職業排球元年熱身賽第二天，台中連莊對上「旅日好手」張育陞坐鎮的 SV 聯賽勁旅VOREAS北海道，雙方展開4局激烈對戰後，臺中連莊以1比3（27比25、15比25、20比25、22比25）不敵對手，結束熱身賽賽程。

台中連莊本戰主力陣容率先登板，主攻手漢佳、施琅，副攻手吳宗軒，快攻手汪秉勳、蔡秉諺，舉球員薩蘭迪，以及自由球員張昀亮。

開局雙方互有試探，台中連莊逐步加快節奏，施琅以一記強勁跳發直接得分，帶動全隊火力，雖然後段遭VOREAS連續追分逼近，但蔡秉諺局末點祭出再見跳飄，助臺中連莊27比25搶下首局。第2局VOREAS展現強勢反撲，台中連莊在攻防兩端屢遭壓制，最終以15比25失守，雙方回到1比1平手局面。

3、4局台中連莊重整節奏，與對手展開激烈拉鋸戰，局間不少精彩攻防，可惜最終以20比25、22比25吞下敗仗，結束熱身賽賽程。

本次熱身賽，台中連莊面臨傷兵挑戰，原先穩定先發的快攻手施宗諭，在訓練時攔網不慎造成右手手指受傷，預計需約一個月恢復，由新加盟的蔡秉諺臨危受命扛起先發責任。

施宗諭坦言，「錯失與日本SV聯賽勁旅交手的機會相當可惜，自己其實已做好充分準備，但也期待未來能再度迎戰日本強隊。」

執行教練陳品丞賽後表示，兩場熱身賽收穫良多，球隊仍需加強攔網後的防守站位。他也談到快攻位置的調整：「施宗諭在練習時的狀態非常好，這次因傷無法上場比較可惜。蔡秉諺接手後，在攔網上表現不錯，但攻擊火力還需要再提升。」

台中連莊將在9月27日作客台北伊斯特主場，迎來職排元年的首場例行賽，正式挑戰新賽季。

▲台中連莊蔡秉諺。（圖／台中連莊提供）

