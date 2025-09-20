運動雲

>

TPVL職排熱身賽　連莊不敵張育陞坐鎮VOREAS北海道

▲台中連莊，蔡秉諺。（圖／台中連莊提供）

▲台中連莊在職排熱身賽不敵對手VOREAS北海道。（圖／台中連莊提供）

記者杜奕君／綜合報導

TPVL職業排球元年熱身賽第二天，台中連莊對上「旅日好手」張育陞坐鎮的 SV 聯賽勁旅VOREAS北海道，雙方展開4局激烈對戰後，臺中連莊以1比3（27比25、15比25、20比25、22比25）不敵對手，結束熱身賽賽程。

台中連莊本戰主力陣容率先登板，主攻手漢佳、施琅，副攻手吳宗軒，快攻手汪秉勳、蔡秉諺，舉球員薩蘭迪，以及自由球員張昀亮。

[廣告]請繼續往下閱讀...

開局雙方互有試探，台中連莊逐步加快節奏，施琅以一記強勁跳發直接得分，帶動全隊火力，雖然後段遭VOREAS連續追分逼近，但蔡秉諺局末點祭出再見跳飄，助臺中連莊27比25搶下首局。第2局VOREAS展現強勢反撲，台中連莊在攻防兩端屢遭壓制，最終以15比25失守，雙方回到1比1平手局面。

3、4局台中連莊重整節奏，與對手展開激烈拉鋸戰，局間不少精彩攻防，可惜最終以20比25、22比25吞下敗仗，結束熱身賽賽程。

本次熱身賽，台中連莊面臨傷兵挑戰，原先穩定先發的快攻手施宗諭，在訓練時攔網不慎造成右手手指受傷，預計需約一個月恢復，由新加盟的蔡秉諺臨危受命扛起先發責任。

施宗諭坦言，「錯失與日本SV聯賽勁旅交手的機會相當可惜，自己其實已做好充分準備，但也期待未來能再度迎戰日本強隊。」

執行教練陳品丞賽後表示，兩場熱身賽收穫良多，球隊仍需加強攔網後的防守站位。他也談到快攻位置的調整：「施宗諭在練習時的狀態非常好，這次因傷無法上場比較可惜。蔡秉諺接手後，在攔網上表現不錯，但攻擊火力還需要再提升。」

台中連莊將在9月27日作客台北伊斯特主場，迎來職排元年的首場例行賽，正式挑戰新賽季。

▲台中連莊，蔡秉諺。（圖／台中連莊提供）

▲台中連莊蔡秉諺。（圖／台中連莊提供）
 

關鍵字： TPVL排球職業排球開幕戰台中連莊

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

林俊易擊退世界第2安東森　生涯首度挺進超級750系列冠軍賽

林俊易擊退世界第2安東森　生涯首度挺進超級750系列冠軍賽

全國小學生跆拳道錦標賽登場　蘭嶼東清國小因跆拳道獲得新生命

全國小學生跆拳道錦標賽登場　蘭嶼東清國小因跆拳道獲得新生命

戰神、獵鷹跨聯盟對決　陳世念點出對丁聖儒高期許

戰神、獵鷹跨聯盟對決　陳世念點出對丁聖儒高期許

林信寬、汪哲宇站台　雲豹攜手國稅局辦3對3籃球賽

林信寬、汪哲宇站台　雲豹攜手國稅局辦3對3籃球賽

別再叫我「大肥肉」！　阿提諾加盟領航猿不排斥再戰中華男籃

別再叫我「大肥肉」！　阿提諾加盟領航猿不排斥再戰中華男籃

簡浩引退儀式哭了　淚謝GM韓駿鎧：救了我的生涯

簡浩引退儀式哭了　淚謝GM韓駿鎧：救了我的生涯

快訊／「帥哥射手」簡浩引退賽飆11分　夢想家、領航猿和局收場

快訊／「帥哥射手」簡浩引退賽飆11分　夢想家、領航猿和局收場

中國行遇穿普爾球衣球迷　勇士追夢綠搞笑「鎖喉功」伺候

中國行遇穿普爾球衣球迷　勇士追夢綠搞笑「鎖喉功」伺候

江靜緣女子鉛球拚出17公尺37　寫台灣在世錦賽最佳成績

江靜緣女子鉛球拚出17公尺37　寫台灣在世錦賽最佳成績

「亞洲貓王」唐嘉鴻到場力挺　2025奧林匹克路跑為和平開賽

「亞洲貓王」唐嘉鴻到場力挺　2025奧林匹克路跑為和平開賽

陳美鳳不捨江祖平遭遇 痛斥：用藥是不可以的！

熱門新聞

響尾蛇敗給費城人　道奇確定連13年闖進季後賽

林俊易擊退世界第2安東森　生涯首度挺進超級750系列冠軍賽

TPVL職排熱身賽　連莊不敵張育陞坐鎮VOREAS北海道

高國輝、林哲瑄獻上感性祝福　胡金龍引退儀式動情落淚

吉力吉撈連3年達20轟！　味全龍8比1擊退兄弟

全國小學生跆拳道錦標賽登場　蘭嶼東清國小因跆拳道獲得新生命

讀者回應

﻿

熱門新聞

1響尾蛇敗給費城人　道奇鎖定季後賽

2林俊易好威　勇闖中國羽球大師賽決賽

3TPVL職排熱身賽　連莊不敵VOREAS北海道

4胡金龍引退儀式動情落淚

5吉力吉撈20轟達陣！味全龍8比1大勝兄弟

最新新聞

1TPVL職排熱身賽　連莊不敵VOREAS北海道

2林俊易好威　勇闖中國羽球大師賽決賽

3全小錦登場　東清國小因跆拳道獲新生

4吉力吉撈20轟達陣！味全龍8比1大勝兄弟

5胡金龍引退儀式動情落淚

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯必買商品

Threads推薦全聯必買商品

「文里補習班」開課啦！一起來品嘗網路上的熱門商品，看能不能找到最喜歡的那樣！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

躲不掉的潑水慶祝！羅戈飆10K率中信險勝統一　賽後成「落湯雞」

兄弟「天王山」勝出！羅戈10K領軍、詹子賢製造再見　平野談驚險勝利

威能帝連13場優質先發！　古久保讚：全年守護我們

日籍女神桃子舞力全開！　360度翻身驚呆全場觀眾

李洋首度公開打籃球　自評60分：被慫恿投三分都沒進

蔡依林八點半就睏了　後台打哈欠閉目養神XD

【被收回的LINE還是能讀】果粉一招破解：叫Siri唸出對方收回的訊息

【怕爆貓貓】打疫苗腳腳狂抖 抱緊心愛的豬豬太可愛了

陳美鳳不捨江祖平遭遇 痛斥：用藥是不可以的！

【乘客癱軟倒地】桃機一航廈驚傳槍響！　警連開至少8槍女乘客遭甩出車外
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366