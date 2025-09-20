林俊易擊退世界第2安東森　生涯首度挺進超級750系列冠軍賽

▲林俊易勇闖中國羽球大師賽男單決賽。（圖／資料照）

記者杜奕君／綜合報導

台灣羽球好手，有「左手重砲」稱號的林俊易，20日在BWF超級750系列中國羽球大師賽，面對世界排名第2位好手安東森（Anders Antonsen），林俊易表現出色，最終以21比19、21比14，直落二勝出，生涯首度勇闖超級750系列冠軍決賽，將對決地主選手翁泓陽。

林俊易今年曾在奧爾良名人賽、瑞士公開賽、新加坡公開賽打入最後4強，不過最佳成績僅有在奧爾良名人賽進入冠軍賽，最終收下亞軍。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此次中國羽球大師賽，林俊易整體表現出色，連續擊退李梓嘉、克里斯蒂（Jonatan Christie）和李詩灃等名將，今日4強戰則是遭遇世界排名第2名的安東森。雙方過去4度交手，由安東森拿下3勝佔得上風。

但此戰雙方正面交鋒，林俊易開賽就搶得先機，最終以21比19、21比14拿下勝利，不僅寫下生涯首度打進超級750系列冠軍決賽，更是台灣史上繼周天成之後第2位男單好手。

林俊易21日在男單決賽，將對決地主選手翁泓陽，由於過去周天成生涯6度打入超級750系列冠軍決賽，但都以亞軍作收，因此林俊易只要奪冠，將寫下台灣羽球男單史上新頁。