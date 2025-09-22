沈信村全國小學生跆拳道錦標賽4連霸　奧運名將曾櫟騁兒女都摘金

▲完成4連霸的「小霸王」沈信村（右）與教練何翰開心合照。（圖／大會提供）

記者杜奕君／綜合報導

中華民國114年全國國小學生跆拳道錦標賽22日於台南市立新營體育館進行第二天對打賽程，比賽包含色帶和黑帶國小選手，展現各校百花齊放的實力相當、難分軒輊，繼首日包辦品勢男、女團冠軍後，花蓮市中正國小再奪對打國小女子組團體冠軍，而完成4連霸的「小霸王」沈信村領軍的新竹縣新埔國小拿下國小男子團體冠軍，而2012年倫敦奧運銅牌得主曾櫟騁帶著一對兒女也同時拿下雙金。

全國國小學生跆拳道錦標賽(簡稱全小錦)對打賽為了顧及初學或者資深者都可以參賽下，分成國小高、中和低年級及色帶和黑帶等多個組別，兩日全小錦賽程順利落幕。

以3金1銀1銅的新竹縣新埔國小是第二次拿下全小錦男子團體冠軍，教練何翰也是桃園雷霆跆拳道新埔館教練，他說，「這是我第三年帶領新埔參賽的第二次團體冠軍，為了符合電子護具的時代趨勢，我最重視步伐和前腳的應對以及體能訓練。」

新竹縣新埔國小今年全小錦頭號戰將是今年剛完成少年盃二連霸的「小霸王」沈信村，他今天參加國小高年級黑帶男子組29-31KG級4場比賽不僅都以直落二獲勝，而且有三分之二都是贏超過12分的提前結束比賽，幾乎以碾壓方式奪金。

▲沈信村(右)以一面倒優勢完成四連霸。（圖／大會提供）

今年全小錦對打賽場邊也出現2012年倫敦奧運銅牌得主曾櫟騁與老公2010年廣州亞運男子68公斤以下級銅牌羅宗瑞育有一女一兒，明顯也都有遺傳自父母親優良的運動天賦， 小五女兒曾羅克薇和小三兒子曾羅克禹，今分別拿下國小高年級黑帶女子組46-49KG級和國小中年級色帶男子組48-53KG級金牌，讓曾櫟騁也覺得非常開心。

曾櫟騁目前在花蓮擔任跆拳道巡迴教練，對於兒女的未來完全採開放的態度，特別是小五的女兒曾羅克薇已經有163公分的修長身材，幾乎要與167公分的曾櫟騁身高相差僅有4公分。

曾櫟騁說 ，「因為我們夫妻的工作就是跆拳道，他們從小就是在跆拳道場長大，兩個人也都有意願想練，我們就支持他們，但女兒也被田徑教練相中，目前也在練100公尺，未來她想練田徑或跆拳道，我們都任由她自己來做選擇。」

▲奧運銅牌曾櫟騁一對兒女摘下雙金。（圖／大會提供）