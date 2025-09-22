運動雲

U19籃球聯盟南友隊準絕殺Mamba B　陳其樂三分彈逆轉全場嗨翻

▲南友隊靠著陳其樂三分彈準絕殺對手、教練潘博軒驕傲子弟兵展現團隊精神。（圖／U19籃球聯盟提供）

▲南友隊靠著陳其樂三分彈準絕殺對手。（圖／U19籃球聯盟提供）

記者杜奕君／綜合報導

U19籃球聯盟今日在信義運動中心迎來一場精彩對決，南友隊和Mamba B激戰四節，比分一直緊咬，場上高潮迭起。進入最後兩分鐘，Mamba B一度超前，勝利似乎在望，沒想到南友隊陳其樂在剩下9秒時投進關鍵三分球，硬是逆轉戰局，最終南友隊以43比41驚險奪勝，全場觀眾歡呼聲不斷。

南友隊教練潘博軒賽後難掩興奮，他表示球隊主要由南港國小學生組成，平時沒有固定團隊練習，只能靠比賽磨練。這場比賽能打出團隊水準，他特別感到驕傲。他說，「今天大家都展現了團隊精神，10個人都到場，每個人都抱持必勝信念堅持到底，這是我們能贏的關鍵。」

潘博軒也分享，U19聯盟依年齡分級，讓孩子們能在適合的層級競爭，家長起初只是想讓孩子嘗試，後來發現分齡賽事更有看頭，也讓每個球員找到自己的舞台。他強調，報名比賽最重要的目的是讓孩子快樂打球，享受運動過程，並在比賽中累積技巧與情誼，對未來籃球發展很有幫助。

談到比賽最難忘時刻，潘博軒直言就是最後那顆三分球。他透露，第一節時就叮嚀陳其樂專注自己擅長的事，不要猶豫。「他的個性容易猶豫，常把機會讓給隊友，我告訴他要把握機會，不要等到最後才出手。幸好他最終果斷投籃，這球意義非凡。」

南友隊球員劉允瀚則說，教練要求大家多傳球、分享球權，但如果有空檔也要勇敢進攻。這場比賽他在進攻端屢次突破，展現更果斷的一面。他認為參加U19聯盟最大的收穫，是學習和不熟悉的隊友合作，也能在實戰中提升單打及助攻能力。「比賽帶來的成長，比單靠練習更直接。」

另一名球員葉祐廷分享，教練在賽前安排1-3-1防守站位，要求前場球員積極壓迫，進攻則拉開空間，讓球隊能維持比賽強度。他認為自己在進攻端進步最多，現在更敢切入，也學到不少腳步技巧。他最崇拜NBA勇士隊球星Curry，平時也會花時間練習三分球，此外還會游泳加強體能。

此外，U15組2B賽事則由Gear對上Flying飛翔，何宣佑全場攻下16分成為得分王，率隊拿下開季首勝。蘇彥安則貢獻5次抄截、6籃板和3助攻，表現搶眼；苗延靖則是球隊鐵三角之一，三人合力為球隊贏得勝利。

▲教練潘博軒驕傲子弟兵展現團隊精神。（圖／U19籃球聯盟提供）

▲教練潘博軒驕傲子弟兵展現團隊精神。（圖／U19籃球聯盟提供）

