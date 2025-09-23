海神「邱森萬」回歸再等等　邱子軒膝傷預計明年3月回歸

▲邱子軒左膝連兩年受傷，預計明年3月才可回歸。（圖／TPBL提供）

記者杜奕君／台北報導

TPBL職籃高雄全家海神23日舉行季前媒體餐敘，由領隊侯嘉騏、執行長李偉誠，率領胡瓏貿、余純安、蘇文儒以及本季新加入的施晉堯代表出席。海神上季一路挺進年度總冠軍賽，但陣中主力大將邱子軒再度遭遇左膝傷勢，李偉誠也透露，「邱子軒目前仍在恢復階段，球團基於保險起見，可能要到明年3月才會讓他上場。」

台籃「南霸天」海神，上賽季與新北國王在年度總冠軍賽苦戰7場後吞敗，無緣捧起TPBL職籃史上首冠，不過本季海神早在8月25日就正式開訓，新賽季4名洋將也早早到位，希望「超前部署」迎接10月即將開打的新賽季。

不過海神上季在冠軍賽折損後場大將邱子軒，他再次遭遇左膝傷勢情況下，新賽季球團為了保險起見，可能讓他的恢復時間拉長，李偉誠表示，「最快可能到明年3月，才可能讓邱子軒正式回歸。」

2024年才遭遇左膝前十字韌帶斷裂傷勢，邱子軒今年再度面臨左膝傷勢，但海神球團仍肯定他的穩定發揮表現，7月份就早早談定4年續約。

李偉誠也點名陣中幾名本土資深戰將，包括胡瓏貿、余純安、于煥亞以及施晉堯，希望他們在獲得充分上場時間情況下，本季也能多些時間與心力進行「傳承」，李偉誠強調，「傳承不是要逼球員們退休，而是希望球員能不斷接續有所表現，別出現戰力斷層。」