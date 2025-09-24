運動雲

台巡最高100萬美元總獎金　2025緯創女子公開賽10月23日開打

▲2025緯創女子公開賽即將於10月23日至26日在揚昇高爾夫球場盛大登場。（圖／緯創女子公開賽提供）

（圖／緯創女子公開賽提供）

記者杜奕君／綜合報導

由台灣女子職業高爾夫協會（TLPGA）主辦、緯創資通冠名贊助，並與歐洲女子巡迴賽（LET）強強聯手合作的 「2025 緯創女子公開賽」，將於 10 月 23 日至 26 日 在桃園揚昇高爾夫俱樂部隆重登場。作為台灣唯一與歐巡共證的國際舞台，本屆賽事延續 100 萬美元的高獎金，預計吸引來自 20 餘國家、世界前百頂尖女將齊聚台灣，爭取年度最高榮耀，為台灣女子高球寫下全新篇章。

緯創資通自 2006 年起持續支持 TLPGA 台巡賽事，在 2020 年因疫情導致國內賽事大幅減少之際，緯創資通挺身而出，以「冠名贊助」方式為台灣選手創造穩定比賽與成長的舞台。

隨著賽事規模逐年擴張，獎金也持續提升，2022 年總獎金為 50 萬美元；2023 年提升至 80 萬美元，更特別設立台灣選手奪冠激勵獎金，讓冠軍選手最多可獲得 32 萬美元；2024 年賽事更邁入與歐巡 (LET) 共證制度，總獎金再升至 100 萬美元，成為台巡女子賽中高獎金、最具指標性的旗艦賽事。

去年賽事共吸引來自 23 個國家、108 位選手參加，其中近 45 位為歐巡選手，讓台灣女將能在家鄉直接與國際級好手互動交流，藉此累積實戰經驗並拓展國際視野。這也體現了緯創資通深耕女子高球的長期承諾與願景。

2025 年，緯創女子公開賽將再度攜手歐巡，持續打造更具魅力的國際舞台，並期待台灣女將全力發揮，爭取將冠軍留在台灣。

歐巡大軍目前預估參賽陣容豪華，不僅有世界排名第 11 名的耀眼新秀，英格蘭新星伍德（Lottie Woad）有機會抵台，去年冠軍、瑞士好手坦伯里尼（Chiara Tamburlini）也將以衛冕之姿重磅回歸。

伍德曾在業餘時期登上世界業餘排名第一，2025 年更以業餘身份勇奪 KPMG Women’s Irish Open冠軍，轉職業後首次亮相 ISPS Handa Women’s Scottish Open 即強勢封后，展現驚人的爆發力與無可限量的未來潛力。

坦伯里尼在2024 LET 獲得年度最佳新人，並在短時間內躍升至世界前 65 名，今年美巡大賽多次擠進前10名，實力不容小覷。

地主台灣女將同樣備受矚目，陣容星光熠熠。去年亞軍侯羽桑將再度披掛上陣，誓言延續佳績、力爭突破；「美巡一姐」錢佩芸也將在緊湊的海外行程中回到主場，與國際群星正面對決。

前世界球后曾雅妮的回歸更將掀起全場熱情，再度於最熟悉的揚昇球場挑戰佳績；而旅日名將盧曉晴則將以豐富經驗引領新生代，展現跨世代傳承的氣勢。今年的台灣軍團從傳奇名將到新銳新秀世代同堂，勢必掀起最具話題的主場對決，期望能把最好的成績留在台灣。

▲2025緯創女子公開賽即將於10月23日至26日在揚昇高爾夫球場盛大登場。（圖／緯創女子公開賽提供）

關鍵字： 緯創女子公開賽高球TLPGA錢佩芸曾雅妮盧曉晴

