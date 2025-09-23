運動雲

>

前海神巨塔庫薩斯轉戰洋基　胡瓏貿喊話：記得來看我們比賽

▲▼T1職籃高雄海神庫薩斯。（圖／記者李毓康攝）

▲庫薩斯回鍋台籃，加盟PLG新軍洋基工程。（圖／記者李毓康攝）

記者杜奕君／台北報導

曾在T1職籃時期，效力高雄全家海神3季之久的立陶宛「巨塔」洋將庫薩斯（Mindaugas Kupsas），23日正式由PLG職籃新軍洋基工程宣佈加盟入隊。對於庫薩斯再度重返台灣職籃舞台，海神前隊友們也都給予祝福，海神本土一哥胡瓏貿就表示，「庫薩斯有跟我們說要回來台灣打球，很替他開心，也希望我們到新竹客場比賽時，他能來看我們打球。」

PLG職籃新軍洋基工程，近日逐步曝光本土及洋將陣容，其中首位洋將就補進現年34歲，身高217公分的前海神巨塔庫薩斯，成為球隊頭號禁區戰力。

[廣告]請繼續往下閱讀...

庫薩斯是海神創隊後首批洋將，在海神效力長達3季，在當時的T1職籃聯盟曾拿下過年度阻攻王、年度最佳防守球員，並兩度入選聯盟年度防守第1隊，整體實力相當穩定。

不過上季海神並未與庫薩斯續約，他也暫別台籃舞台，不過日前就傳出可能加盟PLG職籃新成立的洋基工程，日前庫薩斯也在個人社群PO出搭機來台動態，今日洋基工程也在官方社群宣告他的到來。

庫薩斯的海神前隊友們，對於他能夠回歸台籃也都給予祝福，海神隊長余純安表示，「很替庫薩斯感到開心，先前他就有跟我們透露，有機會回到台灣籃壇打拚。」

海神一哥胡瓏貿則表示，「庫薩斯的實力，相信球迷有目共睹，我們也有跟他說，到時候我們去新竹客場打比賽，希望他也能來球場看我們打球，和大家聚一聚。」

▲高雄全家海神李偉誠、胡瓏貿、蘇文儒、施晉堯、余純安。（圖／記者杜奕君攝）

▲高雄全家海神胡瓏貿、蘇文儒、施晉堯、余純安。（圖／記者杜奕君攝）

關鍵字： 庫薩斯高雄全家海神洋基工程PLG台籃胡瓏貿

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

海神新賽季奇兵　李偉誠點名吳曉謹將有更多上場空間

海神新賽季奇兵　李偉誠點名吳曉謹將有更多上場空間

女籃希望張聿嵐回來了！　台師大首戰猛繳抄截大三元領勝

女籃希望張聿嵐回來了！　台師大首戰猛繳抄截大三元領勝

張雨曈砍17分領軍　U16中華女籃擊潰菲律賓2連勝

張雨曈砍17分領軍　U16中華女籃擊潰菲律賓2連勝

被虧「不會再讓林書豪得分」　蘇文儒新賽季目標死守阿巴西

被虧「不會再讓林書豪得分」　蘇文儒新賽季目標死守阿巴西

海神「邱森萬」回歸再等等　邱子軒膝傷預計明年3月回歸

海神「邱森萬」回歸再等等　邱子軒膝傷預計明年3月回歸

快訊／把上季沒拿到的冠軍奪回　李偉誠喊話力拚海神隊史第2冠

快訊／把上季沒拿到的冠軍奪回　李偉誠喊話力拚海神隊史第2冠

U19籃球聯盟南友隊準絕殺Mamba B　陳其樂三分彈逆轉全場嗨翻

U19籃球聯盟南友隊準絕殺Mamba B　陳其樂三分彈逆轉全場嗨翻

沈信村全國小學生跆拳道錦標賽4連霸　奧運名將曾櫟騁兒女都摘金

沈信村全國小學生跆拳道錦標賽4連霸　奧運名將曾櫟騁兒女都摘金

TPVL職排熱身賽　連莊不敵張育陞坐鎮VOREAS北海道

TPVL職排熱身賽　連莊不敵張育陞坐鎮VOREAS北海道

林俊易擊退世界第2安東森　生涯首度挺進超級750系列冠軍賽

林俊易擊退世界第2安東森　生涯首度挺進超級750系列冠軍賽

【溪橋全斷】花蓮堰塞湖壩頂溢流　沖斷溪橋空拍畫面曝

熱門新聞

職棒球星愛上啦啦隊「姊弟戀」　放閃照外流

12強國手約會「口罩妹」被抓包　身分大有來頭是姊弟戀

快訊／陳敏賜再見全壘打　中華隊7局10比0扣倒韓國隊

美媒評鄧愷威像蝴蝶球投手：拿賽揚獎或明年流落義大利都有可能

鄧愷威狂野如「雲霄飛車」　寫下大聯盟124年紀錄

獨／「棒棒糖借位」甜吻南珉貞　阿崔親口認了：真有感覺

讀者回應

﻿

熱門新聞

1職棒球星愛上啦啦隊「姊弟戀」　放閃照外流

212強國手約會「口罩妹」被抓包　身分大有來頭

3快訊／中華隊7局10比0扣倒韓國隊

4美媒評鄧愷威像蝴蝶球投手充滿不確定性

5鄧愷威狂野如「雲霄飛車」　寫下大聯盟124年紀錄

最新新聞

1陳睦衡抗韓奪勝！教頭給滿分

2庫薩斯轉戰洋基　胡瓏貿：記得來看比賽

3大谷官方MVP模擬投票壓倒性領先

4旅日雙雄！張峻瑋狂飆158破生涯最速

513勝到手！魔神樂談風勢影響

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯必買商品

Threads推薦全聯必買商品

「文里補習班」開課啦！一起來品嘗網路上的熱門商品，看能不能找到最喜歡的那樣！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

日籍女神桃子舞力全開！　360度翻身驚呆全場觀眾

桃猿距離下半季龍頭兄弟僅0.5場勝差　古久保：不只兄弟是對手

【這合體炸翻】富邦三本柱舞力全開秀32撞！全場直接暴動

13勝到手！魔神樂談風勢影響　盼專注自我不執著獎項

林哲瑄哽咽「對不起騙了你們」　無法向學弟們親口說引退

【輸血2萬c.c.搶救】成功嶺新兵最新傷勢曝！　「1/3臉消失」腦卡極細碎片

李時安襲胸權恩妃＞＜ 　她羞喊：根本故意的！

驚險畫面曝！北市女騎士雨夜載10歲兒　撞分隔島人車噴飛墜地

【最後一發釀禍】成功嶺新兵打靶「半臉沒了」 軍方排除機械問題

【泥流入侵】花蓮堰塞湖溢流釀災！街區空拍曝慘況
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366