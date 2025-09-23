前海神巨塔庫薩斯轉戰洋基　胡瓏貿喊話：記得來看我們比賽

▲庫薩斯回鍋台籃，加盟PLG新軍洋基工程。（圖／記者李毓康攝）

記者杜奕君／台北報導

曾在T1職籃時期，效力高雄全家海神3季之久的立陶宛「巨塔」洋將庫薩斯（Mindaugas Kupsas），23日正式由PLG職籃新軍洋基工程宣佈加盟入隊。對於庫薩斯再度重返台灣職籃舞台，海神前隊友們也都給予祝福，海神本土一哥胡瓏貿就表示，「庫薩斯有跟我們說要回來台灣打球，很替他開心，也希望我們到新竹客場比賽時，他能來看我們打球。」

PLG職籃新軍洋基工程，近日逐步曝光本土及洋將陣容，其中首位洋將就補進現年34歲，身高217公分的前海神巨塔庫薩斯，成為球隊頭號禁區戰力。

庫薩斯是海神創隊後首批洋將，在海神效力長達3季，在當時的T1職籃聯盟曾拿下過年度阻攻王、年度最佳防守球員，並兩度入選聯盟年度防守第1隊，整體實力相當穩定。

不過上季海神並未與庫薩斯續約，他也暫別台籃舞台，不過日前就傳出可能加盟PLG職籃新成立的洋基工程，日前庫薩斯也在個人社群PO出搭機來台動態，今日洋基工程也在官方社群宣告他的到來。

庫薩斯的海神前隊友們，對於他能夠回歸台籃也都給予祝福，海神隊長余純安表示，「很替庫薩斯感到開心，先前他就有跟我們透露，有機會回到台灣籃壇打拚。」

海神一哥胡瓏貿則表示，「庫薩斯的實力，相信球迷有目共睹，我們也有跟他說，到時候我們去新竹客場打比賽，希望他也能來球場看我們打球，和大家聚一聚。」

▲高雄全家海神胡瓏貿、蘇文儒、施晉堯、余純安。（圖／記者杜奕君攝）