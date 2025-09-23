運動雲

女籃希望張聿嵐回來了！　台師大首戰猛繳抄截大三元領勝

▲台師大張聿嵐、黎明技術學院外籍生泰力。（圖／登峰造極籃球賽提供）

▲台師大張聿嵐在登峰造極籃球賽首戰，就寫下「抄截大三元」精彩表現。（圖／登峰造極籃球賽提供）

記者杜奕君／綜合報導

2025興富發登峰造極籃球賽大專組今日在台北體育館開打，女子組張聿嵐猛繳12分、11籃板、10抄截「抄截大三元」，幫助台灣師大以66比63險勝世新大學，男子組首戰就爆冷，UBA上季第7名的黎明技術學院，新外籍生泰力砍下20分、15籃板，黎明最終以85比71打敗UBA上季亞軍健行科大。

決定在UBA新學年度為台灣師大披上戰袍，張聿嵐在興富發登峰造極青年籃球邀請賽嵐首戰就為台灣師大「抄」來勝利，還演出致勝上籃，幫助台灣師大以66比63險勝世新大學，張聿嵐回台首戰就演出抄截大三元。

台師與世新打到最後2分鐘內，江子柔兩罰俱中，台師2分領先，最後1分23秒，蔡佑蓮2罰中1，台師還領先1分，世新最後一擊時，張聿嵐最後10秒從蔡佑蓮手中將球抄走，最後6.5秒快攻上籃得手，台師領先3分，立於不敗之地。

從陽明高中畢業時，左膝前十字韌帶就動了第1次刀，到了美國訓練時又受傷，只好再動第2次刀，半月軟骨也有點狀況，這也成了張聿嵐決定先回台灣的主要原因。

張聿嵐回台首戰就有12分11籃板10抄截的大三元演出，還有6助攻與2阻攻，無所不能，她說，「我覺得自己的狀態已經慢慢在恢復中，目前應該是及格的狀態，今年就是好好專心為學校打球，未來再考慮旅外這件事。」

江子柔攻下全隊最高的19分，對於與高中好搭檔再度聯手，張聿嵐說，「真的很開心，也有很熟悉的感覺。」

上學年度中國大學生聯賽(CUBA)女籃第4名的上海交大，在興富發登峰造極籃球賽首次亮相就展現超強實力，以103比49大勝佛光大學，無疑是奪冠大熱門。

上海交大全隊12人有5人得分兩位數，其中代表中國參加世大運的趙若含，不僅身高有187公分，也展現得分爆發力，只打17分鐘，就有21分、13籃板。

趙若含來自吉林，高中就讀於長春的東北附中，未來應該很有機會投入WCBA，「現在不會考慮明年的事，就是一步一步來。」

上季以低年級學生為主的黎明，球員逐漸成熟，今年唯一的外籍生泰力，雖然202公分不算太高，不過曾有美國NCAA一級的經歷，成熟度優於一般外籍生，本身的機動性佳，又有單打能力，將會是黎明新學年度挑戰UBA 4強的最大憑藉。

泰力只打20分鐘，就攻下20分15籃板，效率相當驚人，這是在對手健行有外籍生史密斯的情況下，張佑齊也可望是黎明新學年度主力，17分11籃板。

健行在一哥劉丞勳與徐宏瑋投入職業後，廖本謙必須扛起一哥責任，今天砍進全隊最高21分，王鼎鈞14分，史密斯12分9籃板。

國立體大以86比50意外地大勝傳統強隊台灣師大，近來狀態真的相當不錯，將在明年投身職業的胡晉豪說，「可能因為助理教練魏維帶來新的東西，讓我們有所突破！」

先在海峽兩岸大學生籃球賽拿下亞軍，在北市大盃也奪得冠軍，雖然與賽各隊不見得是全力出擊，但仍然可以展現國體近況真的不錯，總教練桑茂森說：「就是魏維的功勞！」

胡晉豪今天只打近24分鐘，就有13分與9籃板，對於新的UBA球季，他也為自己定下每場20分10籃板的目標，「我明年想要挑戰職業，在UBA當然要好好打，做好投身職業前的準備。」

▲黎明技術學院外籍生泰力。（圖／登峰造極籃球賽提供）

▲黎明技術學院外籍生泰力。（圖／登峰造極籃球賽提供）
 

關鍵字： 張聿嵐女籃黎明泰力胡晉豪UBA登峰造極籃球賽

