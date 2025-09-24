運動雲

>

「胖虎」不胖了！　鵜鶘怪物狀元威廉森超精壯迎新賽季

▲鵜鶘威廉森在新賽季媒體日以超精壯體態現身。（圖／取自鵜鶘IG）

▲鵜鶘威廉森在新賽季媒體日以超精壯體態現身。（圖／取自鵜鶘IG）

記者杜奕君／綜合報導

紐奧良鵜鶘24日舉行球隊新賽季媒體日活動，其中最大焦點，就是2019年選進的「怪物狀元」威廉森（Zion Williamson），揮別過往「胖虎」稱號，體重管理明顯有成，以進入聯盟最精壯的身形現身。威廉森自己都坦言，「身體狀況感覺很好，自從大學之後，我就沒有這麼好的感覺了！」

從大學時期就被視為NBA賽場下一個明日之星，威廉森以選秀狀元之姿踏上聯盟舞台後，整體威力雖然相當生猛有勁，但「耐戰性」存在極大考驗。

[廣告]請繼續往下閱讀...

共計威廉森生涯前6季，其中有一個完整賽季報銷，其餘5個賽季合計僅有214場出賽，甚至有3季的出賽在（含）30場以下，包括體重控管以及傷病問題，成為其最大隱憂。

鵜鶘球團在2022年與威廉森簽下5年2.31億美金的延長合約時，合約內容就被爆料包含多項「體重條款」包括體重、體脂率只要超標，就會被扣除部分薪水，在2023年時，威廉森甚至就因為缺賽率太高，導致延長合約的最後3年已經被轉為「非保障合約」。

今日鵜鶘新賽季媒體日，威廉森現身後引發外界熱議討論，他的體型明顯相當精壯、結實，展現有別於過往的優質體態。

對此，威廉森表示，「自己在休賽季透過拳擊、美式足球等輔助訓練，讓身體產生了改變，目前的整體感覺很棒，自從大學後，我就再也沒有這麼好的感覺。」

威廉森上賽季因傷僅出賽30場，平均24.6分、7.2籃板、5.3助攻、1.2抄截，整體投籃命中率達到56.7%，只要能夠維持一定出賽率，整體威力依舊十分驚人。

關鍵字： NBA鵜鶘威廉森Zion Williamson

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

台巡最高100萬美元總獎金　2025緯創女子公開賽10月23日開打

台巡最高100萬美元總獎金　2025緯創女子公開賽10月23日開打

前海神巨塔庫薩斯轉戰洋基　胡瓏貿喊話：記得來看我們比賽

前海神巨塔庫薩斯轉戰洋基　胡瓏貿喊話：記得來看我們比賽

海神新賽季奇兵　李偉誠點名吳曉謹將有更多上場空間

海神新賽季奇兵　李偉誠點名吳曉謹將有更多上場空間

女籃希望張聿嵐回來了！　台師大首戰猛繳抄截大三元領勝

女籃希望張聿嵐回來了！　台師大首戰猛繳抄截大三元領勝

張雨曈砍17分領軍　U16中華女籃擊潰菲律賓2連勝

張雨曈砍17分領軍　U16中華女籃擊潰菲律賓2連勝

被虧「不會再讓林書豪得分」　蘇文儒新賽季目標死守阿巴西

被虧「不會再讓林書豪得分」　蘇文儒新賽季目標死守阿巴西

海神「邱森萬」回歸再等等　邱子軒膝傷預計明年3月回歸

海神「邱森萬」回歸再等等　邱子軒膝傷預計明年3月回歸

快訊／把上季沒拿到的冠軍奪回　李偉誠喊話力拚海神隊史第2冠

快訊／把上季沒拿到的冠軍奪回　李偉誠喊話力拚海神隊史第2冠

U19籃球聯盟南友隊準絕殺Mamba B　陳其樂三分彈逆轉全場嗨翻

U19籃球聯盟南友隊準絕殺Mamba B　陳其樂三分彈逆轉全場嗨翻

沈信村全國小學生跆拳道錦標賽4連霸　奧運名將曾櫟騁兒女都摘金

沈信村全國小學生跆拳道錦標賽4連霸　奧運名將曾櫟騁兒女都摘金

李時安襲胸權恩妃＞＜ 　她羞喊：根本故意的！

熱門新聞

戴資穎積分歸零！英名球評感性致敬：羽壇最優雅、史上最佳女單

日媒揭台灣啦啦隊偶像化現實：低薪、練習生淘汰與「課金爸爸」現象

快訊／陳敏賜再見全壘打　中華隊7局10比0扣倒韓國隊

只差9分！大谷翔平挑戰21世紀首見偉業　明先發扛「聽牌」重任

職棒球星愛上啦啦隊「姊弟戀」　放閃照外流

旅日雙雄！張峻瑋狂飆158破生涯最速　陳睦衡連兩年抗韓

讀者回應

﻿

熱門新聞

1戴資穎積分歸零！英名球評致敬

2日媒揭台灣啦啦隊光鮮背後的殘酷現實

3快訊／中華隊7局10比0扣倒韓國隊

4只差9分！大谷翔平挑戰21世紀首見偉業

5職棒球星愛上啦啦隊「姊弟戀」　放閃照外流

最新新聞

1奧運曾奪8金　波爾特退休爬樓梯都喘

2大谷迎生涯首次季後登板　首戰先發機率高

3大谷翔平考量球隊近況決定續投

4牛棚又砸鍋！大谷翔平為隊友緩頰：前半段很多勝利靠他們

5牛棚又砸鍋！大谷翔平6局無失分白工

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯必買商品

Threads推薦全聯必買商品

「文里補習班」開課啦！一起來品嘗網路上的熱門商品，看能不能找到最喜歡的那樣！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

日籍女神桃子舞力全開！　360度翻身驚呆全場觀眾

桃猿距離下半季龍頭兄弟僅0.5場勝差　古久保：不只兄弟是對手

13勝到手！魔神樂談風勢影響　盼專注自我不執著獎項

【這合體炸翻】富邦三本柱舞力全開秀32撞！全場直接暴動

林哲瑄哽咽「對不起騙了你們」　無法向學弟們親口說引退

李時安襲胸權恩妃＞＜ 　她羞喊：根本故意的！

【輸血2萬c.c.搶救】成功嶺新兵最新傷勢曝！　「1/3臉消失」腦卡極細碎片

【泥水狂灌】花蓮全聯員工腰深水中自救！受困2樓倉庫待援

【泥流入侵】花蓮堰塞湖溢流釀災！街區空拍曝慘況

【最後一發釀禍】成功嶺新兵打靶「半臉沒了」 軍方排除機械問題
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366