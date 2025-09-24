「胖虎」不胖了！　鵜鶘怪物狀元威廉森超精壯迎新賽季

▲鵜鶘威廉森在新賽季媒體日以超精壯體態現身。（圖／取自鵜鶘IG）

記者杜奕君／綜合報導

紐奧良鵜鶘24日舉行球隊新賽季媒體日活動，其中最大焦點，就是2019年選進的「怪物狀元」威廉森（Zion Williamson），揮別過往「胖虎」稱號，體重管理明顯有成，以進入聯盟最精壯的身形現身。威廉森自己都坦言，「身體狀況感覺很好，自從大學之後，我就沒有這麼好的感覺了！」

從大學時期就被視為NBA賽場下一個明日之星，威廉森以選秀狀元之姿踏上聯盟舞台後，整體威力雖然相當生猛有勁，但「耐戰性」存在極大考驗。

共計威廉森生涯前6季，其中有一個完整賽季報銷，其餘5個賽季合計僅有214場出賽，甚至有3季的出賽在（含）30場以下，包括體重控管以及傷病問題，成為其最大隱憂。

鵜鶘球團在2022年與威廉森簽下5年2.31億美金的延長合約時，合約內容就被爆料包含多項「體重條款」包括體重、體脂率只要超標，就會被扣除部分薪水，在2023年時，威廉森甚至就因為缺賽率太高，導致延長合約的最後3年已經被轉為「非保障合約」。

今日鵜鶘新賽季媒體日，威廉森現身後引發外界熱議討論，他的體型明顯相當精壯、結實，展現有別於過往的優質體態。

對此，威廉森表示，「自己在休賽季透過拳擊、美式足球等輔助訓練，讓身體產生了改變，目前的整體感覺很棒，自從大學後，我就再也沒有這麼好的感覺。」

威廉森上賽季因傷僅出賽30場，平均24.6分、7.2籃板、5.3助攻、1.2抄截，整體投籃命中率達到56.7%，只要能夠維持一定出賽率，整體威力依舊十分驚人。