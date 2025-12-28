被水手464轟重砲一句話點醒　雷夫史奈德靠一個改變獲生涯最大約

▲雷夫斯奈德（Rob Refsnyder）。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

雷夫史奈德（Rob Refsnyder）日前與西雅圖水手簽下1年625萬美元（約1.96億台幣）的生涯最大約，體育網站《The Athletic》報導提及，從過去被視為「方便的替補」，到如今換來大聯盟舞台上最具代表性的「翻身劇本」，關鍵在於他對打擊哲學的徹底改變，甚至必須接受「捨棄」的代價。

出生韓國、亞利桑那大學封王功臣 卻在大聯盟前8年卡關

雷夫史奈德出生於韓國，2012年在亞利桑那大學就讀期間，曾為球隊奪下大學世界大賽冠軍立下功勞；年輕時，他以能對應各類球種、且不易吞三振的打擊能力著稱，也深信那就是自己最大的武器。

然而，進入大聯盟後現實並不如想像，雷夫史奈德在大聯盟前8年始終受限於力量不足，生涯累計僅17發全壘打；他從洋基出發，輾轉效力多達6支球隊，始終無法拿到「便利替補」以外的評價。

「不能把球打得夠強，就只能待在家裡」 理念更新成為轉折點

真正的轉機，來自於他對打擊思維的大改造，雷夫史奈德直言，大環境已經改變，球界看重的不再是單純的「碰得到球」，而是能否造成實質破壞。

他坦言：「整個球界都在重視強勁擊球與造成傷害，如果不能把球打得夠強，那就只能待在家裡，這就是現實。」

在數據與科技推動下，投手球速普遍提升，變化球也更精緻，若沒有足夠的破壞力，很難在現代投球環境中生存；2021年時，雷夫史奈德受到資深重砲克魯茲（Nelson Cruz）一席話點醒，徹底扭轉生涯走向。

克魯茲對他說：「只瞄準你能打的球，沒來就算出局也沒關係，想對準97～99英里，就得捨棄85以下，三振變多是計算後的代價。」

雷夫史奈德開始學會「割捨」，接受以往自己最重視的「不容易被三振」不再是唯一優勢，他說得非常直接：「三振增加是理所當然的，想要用力揮棒，就必須捨棄其他球種；如果要對準97到99英里，那85英里以下的球就已經不可能了，兩者無法兼顧。」

也就是說，他選擇把自己打擊策略建立在「可攻擊的球」上，一旦沒等到，就接受結果，對他而言，這是一種生存方式，更是一種現代棒球必須做的取捨。

成績回報：2024年11轟40打點 2025年硬擊率52.3%創生涯新高

理念轉換帶來直接回報，雷夫史奈德在2024年繳出11支全壘打、40分打點，2025年也有9支全壘打、30分打點；他主要被安排在面對左投手時出賽，但表現維持高水準，OPS連兩季分別達到.830、.838。

更具象徵意義的是，他在2025年繳出52.3%硬擊率（Hard Hit Rate），創下生涯新高（生涯平均為41.3%），顯示他不只是「碰得到球」，而是真正打出大聯盟當前最重視的「強勁擊球」。

《The Athletic》專文最後指出，雷夫史奈德的成長軌跡，正好反映出MLB對打者期待的轉變：從過去強調穩定接觸與低三振，到現在更追求強擊球、長打與破壞力。