運動雲

>

被水手464轟重砲一句話點醒　雷夫史奈德靠一個改變獲生涯最大約

▲雷夫斯奈德（Rob Refsnyder）。（圖／達志影像／美聯社）

▲雷夫斯奈德（Rob Refsnyder）。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

雷夫史奈德（Rob Refsnyder）日前與西雅圖水手簽下1年625萬美元（約1.96億台幣）的生涯最大約，體育網站《The Athletic》報導提及，從過去被視為「方便的替補」，到如今換來大聯盟舞台上最具代表性的「翻身劇本」，關鍵在於他對打擊哲學的徹底改變，甚至必須接受「捨棄」的代價。

出生韓國、亞利桑那大學封王功臣　卻在大聯盟前8年卡關

[廣告]請繼續往下閱讀...

雷夫史奈德出生於韓國，2012年在亞利桑那大學就讀期間，曾為球隊奪下大學世界大賽冠軍立下功勞；年輕時，他以能對應各類球種、且不易吞三振的打擊能力著稱，也深信那就是自己最大的武器。

然而，進入大聯盟後現實並不如想像，雷夫史奈德在大聯盟前8年始終受限於力量不足，生涯累計僅17發全壘打；他從洋基出發，輾轉效力多達6支球隊，始終無法拿到「便利替補」以外的評價。

「不能把球打得夠強，就只能待在家裡」　理念更新成為轉折點

真正的轉機，來自於他對打擊思維的大改造，雷夫史奈德直言，大環境已經改變，球界看重的不再是單純的「碰得到球」，而是能否造成實質破壞。

他坦言：「整個球界都在重視強勁擊球與造成傷害，如果不能把球打得夠強，那就只能待在家裡，這就是現實。」

在數據與科技推動下，投手球速普遍提升，變化球也更精緻，若沒有足夠的破壞力，很難在現代投球環境中生存；2021年時，雷夫史奈德受到資深重砲克魯茲（Nelson Cruz）一席話點醒，徹底扭轉生涯走向。

克魯茲對他說：「只瞄準你能打的球，沒來就算出局也沒關係，想對準97～99英里，就得捨棄85以下，三振變多是計算後的代價。」

雷夫史奈德開始學會「割捨」，接受以往自己最重視的「不容易被三振」不再是唯一優勢，他說得非常直接：「三振增加是理所當然的，想要用力揮棒，就必須捨棄其他球種；如果要對準97到99英里，那85英里以下的球就已經不可能了，兩者無法兼顧。」

也就是說，他選擇把自己打擊策略建立在「可攻擊的球」上，一旦沒等到，就接受結果，對他而言，這是一種生存方式，更是一種現代棒球必須做的取捨。

成績回報：2024年11轟40打點　2025年硬擊率52.3%創生涯新高

理念轉換帶來直接回報，雷夫史奈德在2024年繳出11支全壘打、40分打點，2025年也有9支全壘打、30分打點；他主要被安排在面對左投手時出賽，但表現維持高水準，OPS連兩季分別達到.830、.838。

更具象徵意義的是，他在2025年繳出52.3%硬擊率（Hard Hit Rate），創下生涯新高（生涯平均為41.3%），顯示他不只是「碰得到球」，而是真正打出大聯盟當前最重視的「強勁擊球」。

《The Athletic》專文最後指出，雷夫史奈德的成長軌跡，正好反映出MLB對打者期待的轉變：從過去強調穩定接觸與低三振，到現在更追求強擊球、長打與破壞力。

關鍵字： 波士頓紅襪MLB西雅圖水手棒球

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

不想進球場也得去！林泓育談職業倦怠　還提及統一、兄弟今年的痛

不想進球場也得去！林泓育談職業倦怠　還提及統一、兄弟今年的痛

洋基突襲補強！「MVP」打線再加1　今年打擊率.345、OPS 1.147

洋基突襲補強！「MVP」打線再加1　今年打擊率.345、OPS 1.147

洋基休賽季操作挨轟「比小市場還差」　凱許曼：可用人選不多

洋基休賽季操作挨轟「比小市場還差」　凱許曼：可用人選不多

快訊／為拚冠軍「連兒子都不認得我」！　林書豪曝選擇退役最大主因

快訊／為拚冠軍「連兒子都不認得我」！　林書豪曝選擇退役最大主因

輔導長贏了！許誌宸克服挑戰奪首勝畫完美句點　專心軍旅生活暫別擂台　　

輔導長贏了！許誌宸克服挑戰奪首勝畫完美句點　專心軍旅生活暫別擂台　　

勇士有意爭取「一眉」戴維斯　美媒爆料願拿巴特勒當交易籌碼

勇士有意爭取「一眉」戴維斯　美媒爆料願拿巴特勒當交易籌碼

這裡就是我的家！布依德回歸首秀繳14+7奪勝、感性說想在夢想家退休

這裡就是我的家！布依德回歸首秀繳14+7奪勝、感性說想在夢想家退休

洋基想迎回貝林傑卻卡關！　美媒揭「遲遲未簽」關鍵原因

洋基想迎回貝林傑卻卡關！　美媒揭「遲遲未簽」關鍵原因

去年20轟、今年下滑曾遭DFA　布萊戴1年4400萬加盟紅人

去年20轟、今年下滑曾遭DFA　布萊戴1年4400萬加盟紅人

最強外援降臨台中！三上悠亞性感制服電力全開、應援「站Ｃ位」大秀好身材

最強外援降臨台中！三上悠亞性感制服電力全開、應援「站Ｃ位」大秀好身材

【玩命關頭真實版？】搶匪飆車拖走整台ATM 超商全毀！結果白忙一場 #美國

熱門新聞

不想進球場也得去！林泓育談職業倦怠　還提及統一、兄弟今年的痛

洋基突襲補強！「MVP」打線再加1　今年打擊率.345、OPS 1.147

洋基休賽季操作挨轟「比小市場還差」　凱許曼：可用人選不多

快訊／為拚冠軍「連兒子都不認得我」！　林書豪曝選擇退役最大主因

輔導長贏了！許誌宸克服挑戰奪首勝畫完美句點　專心軍旅生活暫別擂台　　

勇士有意爭取「一眉」戴維斯　美媒爆料願拿巴特勒當交易籌碼

讀者回應

﻿

熱門新聞

1林泓育談職業倦怠

2洋基冬天終於補強了！

3洋基休賽季操作挨轟比小市場還差

4兒子快不認得我！　林書豪曝退役主因

5輔導長贏了！許誌宸專心軍旅生活將暫別擂台

最新新聞

1林書豪退役　陳建州獻禮曝光

2道奇火球男萊恩不急復出！

3生涯3大目標全達成　林書豪瀟灑退役

4兒子快不認得我！　林書豪曝退役主因

5大都會當家球星林多再爆爭議！

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【這畫面好香】李多慧穿聖誕迷你裙熱舞　俐落舞姿超吸睛

加盟夢想家選25號　三上悠亞親曝原因：希望「開心的笑」

稱台灣職籃選手比日本高　三上悠亞：對馬建豪印象深

【多慧首次主持❤】搭檔籃籃默契爆棚！

史上首次！讀賣巨人啦啦隊VENUS全員來台　四代隊長合體掀高潮

aespa Winter緋聞爭議延燒！ 遭刻意無視「走紅毯零尖叫」

【凍僵惹？】女警雪地站崗0移動 網直呼心疼：好可憐的警察小姐姐 #合歡山

【玩命關頭真實版？】搶匪飆車拖走整台ATM 超商全毀！結果白忙一場 #美國

李聖傑台北小巨蛋開唱　安可終於等到〈痴心絕對〉

【肇事逃逸】被「拋飛2米」摔砸車頂！　重機夫妻遊福壽山遭貨車猛撞
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366