奧運曾奪8金！　「牙買加閃電」波爾特自爆退休爬樓梯都喘

飛人波爾特

▲「牙買加閃電」波爾特，自爆退役後連爬樓梯都喘。(圖／達志影像／美聯社)

記者杜奕君／綜合報導

曾在奧運五環殿堂拿下8面田徑金牌，曾被稱為「牙買加閃電」，世界最速男的退役短跑名將波爾特（Usain Bolt），近日現身於東京舉辦的世界田徑錦標賽。波爾特一舉一動仍是外界關注焦點，不過他卻自爆退役後的生活，就是送小孩上學和追劇，現在甚至連爬樓梯都會開始喘，因此考慮重新慢跑調整。

現年39歲的波爾特，巔峰時期曾是世界最頂尖短跑名將，綽號「牙買加閃電」的他，自2008年北京奧運開始，經歷2012年倫敦奧運、2016年里約奧運，共在男子100公尺、200公尺、4X100公尺接力拿下過8面金牌殊榮，可說成為舉世聞名的頂尖跑者。

其中，波爾特目前仍以9秒58的成績，保持男子100公尺的世界紀錄，另外包括男子200公尺、男子4X100公尺接力的世界紀錄，也都由他所保持，生涯榮譽無數。

不過自選手身分退休後，波爾特透露自己目前每天的生活就是接送小孩上學，還有開始追劇，近期也迷上拼樂高積木。

去年波爾特甚至經歷阿基里斯腱撕裂的意外傷勢，因此也長期休養不再跑步，不過他仍維持到健身房重訓習慣，但是近期發現自己就連爬樓梯都開始喘，也喊話會考慮開始慢跑來調整自己的狀態。

【花蓮堰塞湖溢流】泥流狂瀉淹進市區！橋樑慘遭洪水沖垮

