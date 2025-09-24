運動雲

>

替雷蒙恩慶生　戰神新洋將洛夫頓火力秀擊退領航猿

▲戰神新洋將洛夫頓首度登場就攻下全隊最高21分與3助攻，展現強大得分能力、賽後球隊也為今天生日的雷蒙恩慶祝、戰神今日在交流賽迎戰領航猿，以107比88拿下勝利。（圖／戰神提供）

▲戰神今日在交流賽迎戰領航猿，以107比88拿下勝利。（圖／戰神提供）

記者杜奕君／綜合報導

台灣雙職籃再度進行交流賽，隸屬TPBL職籃的北台新戰神，24日在交流賽迎戰PLG職籃桃園璞園領航猿，洋將洛夫頓首度登場就攻下全隊最高21分與3助攻，展現強大得分能力。戰神此役多點開花，張兆辰、威力斯與基德皆拿下15分、魏芃禾10分，全隊共有五名球員得分上雙，最終以107比88拿下勝利。

總教練許皓程對比賽內容表示滿意，但也強調團隊還需要更多磨合，「洛夫頓個人能力很不錯，但和團隊之間的配合，還需要更多溝通，發揮最大的效益。」洛夫頓提到仍有些時差影響，但很喜歡球隊氛圍，「現在只是季前，相信繼續調整，開季後能有更好發揮。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲戰神新洋將洛夫頓首度登場就攻下全隊最高21分與3助攻，展現強大得分能力、賽後球隊也為今天生日的雷蒙恩慶祝、戰神今日在交流賽迎戰領航猿，以107比88拿下勝利。（圖／戰神提供）

▲戰神新洋將洛夫頓首度登場就攻下全隊最高21分與3助攻，展現強大得分能力。（圖／戰神提供）

張兆辰本場繳出15分，場下隊友為他喝采不斷，他謙虛地說，大家表現都很好，平時晚上自主加練，「幫助我在出手時，會更有自信。」

隊長陳文宏同樣看好學弟，期待新賽季能有好表現。新秀謝銘駿在傷癒回歸後，狀態持續升溫，兩分球命中率百分百拿下6分。許皓程透露，目前安排給他的上場時間不多，主要是希望他循序漸進適應比賽強度，「不要給自己壓力，隨著進度和體能提升，自然會有好表現。」

賽後球隊也為今天生日的雷蒙恩慶祝，不僅唱生日快樂歌，更特別將年度新人王獎座安排在今日頒發。雷蒙恩開心表示，讓這天更添難忘回憶，也許下願望，希望大家保持健康，一起向冠軍邁進。

▲戰神新洋將洛夫頓首度登場就攻下全隊最高21分與3助攻，展現強大得分能力、賽後球隊也為今天生日的雷蒙恩慶祝、戰神今日在交流賽迎戰領航猿，以107比88拿下勝利。（圖／戰神提供）

▲賽後球隊也為今天生日的雷蒙恩慶祝。（圖／戰神提供）

關鍵字： 戰神洛夫頓雷蒙恩領航猿TPBL台籃

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

慘輸霸主澳洲女籃80分　U16中華女籃仍奪分組第2挺進4強附加賽

慘輸霸主澳洲女籃80分　U16中華女籃仍奪分組第2挺進4強附加賽

奧運曾奪8金！　「牙買加閃電」波爾特自爆退休爬樓梯都喘

奧運曾奪8金！　「牙買加閃電」波爾特自爆退休爬樓梯都喘

南韓超級500羽球賽上演台灣內戰　李佳豪逆轉勝戚又仁闖16強

南韓超級500羽球賽上演台灣內戰　李佳豪逆轉勝戚又仁闖16強

一度傳出考慮轉戰歐洲豪門　前金塊冠軍中鋒布萊恩新賽季落腳騎士

一度傳出考慮轉戰歐洲豪門　前金塊冠軍中鋒布萊恩新賽季落腳騎士

「胖虎」不胖了！　鵜鶘怪物狀元威廉森超精壯迎新賽季

「胖虎」不胖了！　鵜鶘怪物狀元威廉森超精壯迎新賽季

台巡最高100萬美元總獎金　2025緯創女子公開賽10月23日開打

台巡最高100萬美元總獎金　2025緯創女子公開賽10月23日開打

前海神巨塔庫薩斯轉戰洋基　胡瓏貿喊話：記得來看我們比賽

前海神巨塔庫薩斯轉戰洋基　胡瓏貿喊話：記得來看我們比賽

海神新賽季奇兵　李偉誠點名吳曉謹將有更多上場空間

海神新賽季奇兵　李偉誠點名吳曉謹將有更多上場空間

女籃希望張聿嵐回來了！　台師大首戰猛繳抄截大三元領勝

女籃希望張聿嵐回來了！　台師大首戰猛繳抄截大三元領勝

張雨曈砍17分領軍　U16中華女籃擊潰菲律賓2連勝

張雨曈砍17分領軍　U16中華女籃擊潰菲律賓2連勝

【雨夜驚魂】媽媽騎車載10歲兒！ 自撞分隔島人車噴飛

熱門新聞

戴資穎積分歸零！英名球評感性致敬：羽壇最優雅、史上最佳女單

日媒揭台灣啦啦隊偶像化現實：低薪、練習生淘汰與「課金爸爸」現象

快訊／陳敏賜再見全壘打　中華隊7局10比0扣倒韓國隊

只差9分！大谷翔平挑戰21世紀首見偉業　明先發扛「聽牌」重任

職棒球星愛上啦啦隊「姊弟戀」　放閃照外流

旅日雙雄！張峻瑋狂飆158破生涯最速　陳睦衡連兩年抗韓

讀者回應

﻿

熱門新聞

1戴資穎積分歸零！英名球評致敬

2日媒揭台灣啦啦隊光鮮背後的殘酷現實

3快訊／中華隊7局10比0扣倒韓國隊

4只差9分！大谷翔平挑戰21世紀首見偉業

5職棒球星愛上啦啦隊「姊弟戀」　放閃照外流

最新新聞

1替雷蒙恩慶生　戰神洛夫頓開箱火力秀

2大谷遭敵隊討禮物　賽中對話曝光

3桃園盃新明A十連霸　主帥感謝基層

4新明國中A桃園盃十連霸

5孫易磊今抹消登錄　古林睿煬續留一軍

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯必買商品

Threads推薦全聯必買商品

「文里補習班」開課啦！一起來品嘗網路上的熱門商品，看能不能找到最喜歡的那樣！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

日籍女神桃子舞力全開！　360度翻身驚呆全場觀眾

桃猿距離下半季龍頭兄弟僅0.5場勝差　古久保：不只兄弟是對手

13勝到手！魔神樂談風勢影響　盼專注自我不執著獎項

【這合體炸翻】富邦三本柱舞力全開秀32撞！全場直接暴動

林哲瑄哽咽「對不起騙了你們」　無法向學弟們親口說引退

李時安襲胸權恩妃＞＜ 　她羞喊：根本故意的！

【泥水狂灌】花蓮全聯員工腰深水中自救！受困2樓倉庫待援

【輸血2萬c.c.搶救】成功嶺新兵最新傷勢曝！　「1/3臉消失」腦卡極細碎片

【泥流入侵】花蓮堰塞湖溢流釀災！街區空拍曝慘況

【最後一發釀禍】成功嶺新兵打靶「半臉沒了」 軍方排除機械問題
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366