慘輸霸主澳洲女籃80分　U16中華女籃仍奪分組第2挺進4強附加賽

▲U16中華女籃以80分慘敗給澳洲，但仍拿下分組第2名晉級4強附加賽。（圖／取自FIBA官網）

▲U16中華女籃以80分慘敗給澳洲，但仍拿下分組第2名晉級4強附加賽。（圖／取自FIBA官網）

記者杜奕君／綜合報導

U16中華女籃在本屆亞洲盃小組賽搶下2連勝後，24日面對尋求衛冕的「大魔王」澳洲女籃，中華隊小將全場受制身高差距，最終以46比126，多達「80分」差距敗北。但中華女籃仍以分組第2挺進4強附加賽，後天只要贏球不僅能挺進本屆4強，也將拿下明年U17世青賽門票。

U16中華女籃此次亞洲盃前兩戰分別擊敗菲律賓、南韓，喜迎小組賽2連勝，不過小組賽最終戰對手，則是尋求冠軍4連霸的超級勁敵澳洲，澳洲女籃在前兩戰分別以81分擊敗菲律賓、79分撂倒南韓，整體實力傲視群雄。

此戰中華隊交手澳洲，從開賽就在禁區陷入大麻煩，上半場打完就陷入多達32分落後局面。但澳洲仍不放鬆，下半場持續狂轟猛炸，末節甚至打出一波35比6猛烈攻勢，最終中華女籃就以80分之差敗北。

中華隊此戰以林念臻拿下11分最高，團隊籃板數以17比50徹底遭澳洲比下。不過中華女籃小組賽以2勝1敗拿下分組第2名，確定進入最終4強附加賽，接下來將在26日交手B組第3名隊伍，只要贏球就能挺進本屆亞洲盃4強，還將取得明年U17世青賽參賽權。

關鍵字： U16中華女籃女籃中華隊亞洲盃

