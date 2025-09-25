運動雲

台藝大新隊長王威翔上任　參與柯瑞訓練營受啟發

▲台藝大新任隊長王威翔、輔大射手林哲宇。（圖／登峰造極青年籃球賽提供）

▲台藝大新任隊長王威翔。（圖／登峰造極青年籃球賽提供）

記者杜奕君／綜合報導

2025興富發登峰造極青年籃球賽大專組進入第二天賽程，男子組賽事精彩激烈，輔仁大學在與健行科大的交鋒中，以95比92驚險奪勝，取得本屆賽事首勝。健行科大自劉丞勳時代結束後，遭遇二連敗，晉級四強的希望岌岌可危。台灣藝大新任隊長王威翔日前參與柯瑞（Stephen Curry）訓練營，坦言受到不小啟發，也領軍順利奪勝。

輔大昨日首戰不敵菲律賓聖克萊爾學院，林哲宇因未登錄只能在場邊加油。今日他首度登場即繳出21分，僅次於外籍生莫森的27分，莫森同時抓下15籃板，兩人成為球隊贏球的關鍵。林哲宇表示，昨天臨時被通知不上場，主要是給學弟們磨練機會，他也坦言已逐漸適應被對手針對防守的壓力。

健行科大方面，潘偉傑攻下全場最高的34分，廖本謙也貢獻28分，但球隊仍無法逆轉敗局。隨著主力球員劉丞勳與徐宏瑋投入職業賽場，健行科大面臨新一季的嚴峻考驗。

另外一場男子組賽事，台灣藝大在新任隊長王威翔的帶領下，以76比63力退台灣師大，成功打響勝利第一炮。王威翔雖僅得4分，但展現出穩健的場上掌控能力。

總教練葛記豪強調，王威翔最大優勢是持續努力，但也提醒要懂得聰明用力。剛參加完柯瑞訓練營的王威翔透露，訓練營強調勇於挑戰、不要害怕失敗，這對他很有啟發。臺藝徐堂琪則砍進全隊最高24分，成為贏球功臣。臺師方面，黃書恩拿下14分。

女子組戰況逐漸明朗，文化大學、上海交通大學及台灣師大3隊同樣以ㄉ連勝暫居領先。文化大學以90比48大勝佛光大學，全隊12人皆有分數進帳，邱敬恩攻下17分；佛光潘以柔13分，全隊唯一得分兩位數。

上海交大展現強隊氣勢，91比38輕取世新大學，馬天雨與范文馨各拿18分，世新僅游沁樺得分上雙。臺灣師大則靠第二節強勢攻勢，以99比48擊敗深圳大學，新生葉侑璇攻下17分，張聿嵐也有13分及7次抄截，深圳張楚玉則繳出13分和11籃板。

▲台藝大新任隊長王威翔、輔大射手林哲宇。（圖／登峰造極青年籃球賽提供）

▲輔大射手林哲宇。（圖／登峰造極青年籃球賽提供）

