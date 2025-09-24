上季才領軍奪隊史首冠　WNBA紐約自由人主帥驚爆下台

▲上季才率隊奪下隊史首冠，WNBA紐約自由人主帥布朗德羅黯然下台。（圖／取自紐約自由人IG）

記者杜奕君／綜合報導

上賽季才風光率領紐約自由人奪下隊史WNBA首座總冠軍，球隊總教練布朗德羅（Sandy Brondello）卻在24日驚爆未獲續約，也讓這位冠軍主帥在經歷上季風光後，本季卻是黯然下台。

現年57歲的布朗德羅，從2022年起就擔任自由人主帥，上賽季更一舉率隊奪下隊史首冠。本季自由人以衛冕軍氣勢，開季就打出9連勝強勢表現，不料隨著賽季進行，包括主戰前鋒史都華（Breanna Stewart）、神射手約內斯庫（Sabrina Ionescu）都陸續出現傷勢，也讓球隊有些後繼無力。

[廣告]請繼續往下閱讀...

雖然自由人全季仍打出27勝17敗，並以第5種子晉級季後賽，但首輪仍遭鳳凰城水星擊敗就此淘汰。

賽季結束後，就有不少聲音出現，希望自由人撤換總教練布朗德羅，但球隊一姐史都華則選擇力挺自家教頭，強調會全力支持布朗德羅，但最終球團高層仍決定撤換這位隊史最多勝教頭。

共計布朗德羅在自由人執教4季拿下107勝53敗，在他的去職消息曝光後，球隊總管科爾布（Jonathan Kolb）發出聲明表示感謝布朗德羅上季帶領自由人奪下隊史首冠，也將球隊帶到從未達到的高度，也衷心祝福她的下一個篇章能夠順利。