運動雲

>

上季才領軍奪隊史首冠　WNBA紐約自由人主帥驚爆下台

▲上季才率隊奪下隊史首冠，WNBA紐約自由人主帥布朗德羅黯然下台。（圖／取自自由人IG）

▲上季才率隊奪下隊史首冠，WNBA紐約自由人主帥布朗德羅黯然下台。（圖／取自紐約自由人IG）

記者杜奕君／綜合報導

上賽季才風光率領紐約自由人奪下隊史WNBA首座總冠軍，球隊總教練布朗德羅（Sandy Brondello）卻在24日驚爆未獲續約，也讓這位冠軍主帥在經歷上季風光後，本季卻是黯然下台。

現年57歲的布朗德羅，從2022年起就擔任自由人主帥，上賽季更一舉率隊奪下隊史首冠。本季自由人以衛冕軍氣勢，開季就打出9連勝強勢表現，不料隨著賽季進行，包括主戰前鋒史都華（Breanna Stewart）、神射手約內斯庫（Sabrina Ionescu）都陸續出現傷勢，也讓球隊有些後繼無力。

[廣告]請繼續往下閱讀...

雖然自由人全季仍打出27勝17敗，並以第5種子晉級季後賽，但首輪仍遭鳳凰城水星擊敗就此淘汰。

賽季結束後，就有不少聲音出現，希望自由人撤換總教練布朗德羅，但球隊一姐史都華則選擇力挺自家教頭，強調會全力支持布朗德羅，但最終球團高層仍決定撤換這位隊史最多勝教頭。

共計布朗德羅在自由人執教4季拿下107勝53敗，在他的去職消息曝光後，球隊總管科爾布（Jonathan Kolb）發出聲明表示感謝布朗德羅上季帶領自由人奪下隊史首冠，也將球隊帶到從未達到的高度，也衷心祝福她的下一個篇章能夠順利。

關鍵字： WNBA女籃自由人布朗德羅Sandy Brondello

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

直落二撂倒小12歲對手　周天成南韓公開賽挺進16強

直落二撂倒小12歲對手　周天成南韓公開賽挺進16強

羽球王子撂倒左手重砲　王子維擊退林俊易挺進南韓羽球公開賽16強

羽球王子撂倒左手重砲　王子維擊退林俊易挺進南韓羽球公開賽16強

替雷蒙恩慶生　戰神新洋將洛夫頓火力秀擊退領航猿

替雷蒙恩慶生　戰神新洋將洛夫頓火力秀擊退領航猿

慘輸霸主澳洲女籃80分　U16中華女籃仍奪分組第2挺進4強附加賽

慘輸霸主澳洲女籃80分　U16中華女籃仍奪分組第2挺進4強附加賽

奧運曾奪8金！　「牙買加閃電」波爾特自爆退休爬樓梯都喘

奧運曾奪8金！　「牙買加閃電」波爾特自爆退休爬樓梯都喘

南韓超級500羽球賽上演台灣內戰　李佳豪逆轉勝戚又仁闖16強

南韓超級500羽球賽上演台灣內戰　李佳豪逆轉勝戚又仁闖16強

一度傳出考慮轉戰歐洲豪門　前金塊冠軍中鋒布萊恩新賽季落腳騎士

一度傳出考慮轉戰歐洲豪門　前金塊冠軍中鋒布萊恩新賽季落腳騎士

「胖虎」不胖了！　鵜鶘怪物狀元威廉森超精壯迎新賽季

「胖虎」不胖了！　鵜鶘怪物狀元威廉森超精壯迎新賽季

台巡最高100萬美元總獎金　2025緯創女子公開賽10月23日開打

台巡最高100萬美元總獎金　2025緯創女子公開賽10月23日開打

前海神巨塔庫薩斯轉戰洋基　胡瓏貿喊話：記得來看我們比賽

前海神巨塔庫薩斯轉戰洋基　胡瓏貿喊話：記得來看我們比賽

【都不會實現喔XD】萌娃生日超誠懇許願「不要去上課」

熱門新聞

戴資穎積分歸零！英名球評感性致敬：羽壇最優雅、史上最佳女單

日媒揭台灣啦啦隊偶像化現實：低薪、練習生淘汰與「課金爸爸」現象

快訊／陳敏賜再見全壘打　中華隊7局10比0扣倒韓國隊

只差9分！大谷翔平挑戰21世紀首見偉業　明先發扛「聽牌」重任

職棒球星愛上啦啦隊「姊弟戀」　放閃照外流

高偉強9K壓制！中華隊狂炸3轟11比0扣倒香港　預賽全勝晉級

讀者回應

﻿

熱門新聞

1戴資穎積分歸零！英名球評致敬

2日媒揭台灣啦啦隊光鮮背後的殘酷現實

3快訊／中華隊7局10比0扣倒韓國隊

4只差9分！大谷翔平挑戰21世紀首見偉業

5職棒球星愛上啦啦隊「姊弟戀」　放閃照外流

最新新聞

1每周復健6天　綠衫軍坦圖不放棄復出

2上季才領軍奪冠　WNBA自由人主帥下台

3直落二！　周天成南韓公開賽挺進16強

4高偉強飆9K！台灣炸3轟預賽全勝晉級

5薛侖娥27日韓華開球　河智媛留言引熱議

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯必買商品

Threads推薦全聯必買商品

「文里補習班」開課啦！一起來品嘗網路上的熱門商品，看能不能找到最喜歡的那樣！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

日籍女神桃子舞力全開！　360度翻身驚呆全場觀眾

桃猿距離下半季龍頭兄弟僅0.5場勝差　古久保：不只兄弟是對手

13勝到手！魔神樂談風勢影響　盼專注自我不執著獎項

【這合體炸翻】富邦三本柱舞力全開秀32撞！全場直接暴動

林哲瑄哽咽「對不起騙了你們」　無法向學弟們親口說引退

【泥水狂灌】花蓮全聯員工腰深水中自救！受困2樓倉庫待援

李時安襲胸權恩妃＞＜ 　她羞喊：根本故意的！

【輸血2萬c.c.搶救】成功嶺新兵最新傷勢曝！　「1/3臉消失」腦卡極細碎片

【泥流入侵】花蓮堰塞湖溢流釀災！街區空拍曝慘況

【最後一發釀禍】成功嶺新兵打靶「半臉沒了」 軍方排除機械問題
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366