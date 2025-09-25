快訊／李洋力挺TPBL職籃　高喊感受聯盟辦理比賽的用心

▲運動部長李洋出席TPBL職籃新賽季啟動記者會。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜奕君／台北報導

TPBL職籃25日舉行2025-26賽季啟動記者會，也公布新賽季主視覺以及賽季標語「籃球，怎能不愛」，今日運動部也由部長李洋親自出席力挺，李洋在致詞時首先針對花蓮近日災情表達致意，隨後他也強調，「自己能夠感受到TPBL職籃對於辦理比賽的用心，很期待運動部與TPBL聯盟能讓更多本土選手以及台灣民眾，參與到籃球的魅力，也祝福TPBL職籃新賽季圓滿順利！」

邁入第2個賽季的TPBL職籃，今日舉行2025-26賽季開季記者會，除了公布新賽季主視覺，也宣告賽季全新標語「籃球，怎能不愛」（Nothing But Love），並由7隊代表球星，包括新竹御嵿攻城獅高國豪、桃園台啤永豐雲豹高錦瑋、台北台新戰神雷蒙恩、福爾摩沙夢想家馬建豪、高雄全家海神胡瓏貿、新北國王李愷諺，以及本季回歸的新北中信特攻阿巴西擔任主視覺要角。

[廣告]請繼續往下閱讀...

TPBL職籃會長莊瑞雄也特別宣布，此次針對花蓮災情，聯盟與7支球團討論後，拋磚引玉共同捐出新台幣50萬元給予花蓮災區，協助花蓮的學校及小朋友急難救助，也希望各界能夠給予更多的支持。

今日特別現身力挺TPBL職籃的運動部「金牌部長」李洋也表示，「我感受到TPBL職籃對於辦理比賽的用心，很期待運動部與TPBL聯盟能讓更多本土選手以及台灣民眾，參與到籃球的魅力，也祝福TPBL職籃新賽季圓滿順利！」

▲TPBL職籃會長莊瑞雄宣布聯盟將捐出新台幣50萬元，用於花蓮賑災。（圖／記者林敬旻攝）