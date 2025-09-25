運動雲

從工程師到職籃選手　東方譯慷分享追夢心路歷程

▲東方譯慷與球友互動，分享從工程師變成職籃球員的心路歷程。（圖／濰視眼科提供）

記者杜奕君／綜合報導

SBL超級籃球聯賽裕隆集團籃球隊球員東方譯慷24日受邀出席，由濰視眼科與TYC LEAGUE共同主辦的「睛準神射手」邀請賽。當天活動找來TYC LEAGUE聯盟賽季命中率最高的球員們，最終比賽冠軍在現場和東方譯慷一起比拚互動，活動精彩刺激，賽後東方譯慷也分享從台積電工程師到職業球員的心路歷程，並分享視力保健的重要性，以及做完近視雷射後打球的感受。

TYC LEAGUE為各大企業員工提供專業賽事與交流平台，不少和東方譯慷過去一樣的高科技人才，以及來自各行各業喜愛籃球的人，都在假日組隊參加比賽。

「睛準神射手」邀請賽找來TYC LEAGUE賽季命中率最高的幾位球員比拚，最後來自LCFC的選手吳儒治拿下冠軍，和東方譯慷進行冠軍挑戰賽比三分球，雖然冠軍挑戰賽由東方譯慷獲勝，但「睛準神射手」邀請賽冠軍依舊有冠軍獎金獎勵。

過去曾旅美留學，回台到台積電上班的東方譯慷，也特別感同身受地提到，上班族長時間工作後，還要抽空健身與打球相當辛苦，希望激勵更多和他一樣喜愛籃球運動的人，能堅持夢想，勇往直前不畏挑戰。

東方譯慷也分享自己過去訓練與比賽時，配戴眼鏡及隱形眼鏡的困擾，有時眼鏡被撞到或隱形眼鏡飛出，都有可能中斷比賽甚至造成運動傷害。因此他評估過後選擇做近視雷射手術，手術後他視力清晰，也讓自己可以看得更準，幫助團隊贏得更多分數。他認為「視力是球場上的第二雙手，保持良好視力才能有最佳表現。」

▲東方譯慷與球友互動，分享從工程師變成職籃球員的心路歷程。（圖／濰視眼科提供）


 

【堰塞湖再溢流！】警消急喊「往上跑」 居民狂奔逃命

