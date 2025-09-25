斯巴達障礙跑競賽邁入第10年　「美女警花」謝伯韶力拚重返頒獎台

▲台灣斯巴達障礙跑競賽迎來第10周年，眾星齊聚加持。（圖／記者杜奕君攝）

記者杜奕君／綜合報導

台灣斯巴達障礙跑競賽迎來第10周年，今年將於10月18、19日在新北市鶯歌區新北市美術館舉辦，活動於今日舉行記者會，現場邀請到「億萬歌姬」林芯儀和藝人彭小刀為活動站台，並有來自不同領域的4位品牌大使共襄盛舉。特別的是，新北市警察局刑事鑑識中心的「警花」謝伯韶也現身，並宣布將力拚重返頒獎台。

斯巴達障礙跑自2016年首次在新北市八里十三行博物館舉行，今年10周年再度回到新北市，對主辦單位旺寶集團董事長吳同喬來說別具意義。吳同喬表示，「希望斯巴達障礙跑不僅是競賽，更能成為推廣健康生活的新選擇。活動自開放報名後便吸引超過5000人次參賽，名額很快額滿，足見斯巴達在台灣的高人氣。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

賽事內容涵蓋多種組別，包括適合初學者的Sprint衝刺賽（5公里、20關卡）、晉階選手的Super超級賽（10公里、25關卡）及考驗耐力的Beast野獸賽（21公里、30關卡），還有專為親子設計的Spartan Kids組，提供0.8、1.6、3.2公里選擇，讓各年齡層都能參與。

彭小刀在記者會上分享，他對於斯巴達障礙跑已經舉辦10年感到非常感動，並認為這項活動融合跑步與障礙挑戰，是考驗肌耐力與爆發力的好機會。他透露，第一次參賽後就希望能帶孩子一起參加，他並表示，「我都是和朋友一起玩、認識新朋友，彼此鼓勵，這讓比賽變得更有意義，也讓運動不再只是辛苦，反而找到繼續挑戰的動力。」

曾多次代表台灣參加世界警察運動大賽的謝伯韶，從2017年開始就參與斯巴達障礙跑，近期也在實境節目「最強的身體」亮相，並積極備戰十月賽事。

謝伯韶透露，「這次我要雪恥，因為上一次台中站沒能站上頒獎台，這段時間我有加強跑步訓練。」她也分享，斯巴達障礙跑讓肌力訓練成為生活日常，過去曾對部分關卡感到畏懼，但最終都能突破，這種經歷也幫助她在生活中勇於面對各種挑戰。

▲「美女警花」謝伯韶力拚本屆斯巴達障礙跑競賽重返頒獎台。（圖／斯巴達障礙跑賽提供）