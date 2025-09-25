快訊／夢到林書豪「復出」　林書緯喊話扛國王新一哥

▲林書緯新賽季將扛國王一哥角色，笑稱有夢到哥哥林書豪「復出」。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜奕君／台北報導

TPBL職籃2025-26賽季啟動記者會25日登場，聯盟也宣布將於10月11日進行本季開幕戰。身為衛冕軍的新北國王，也面臨林書豪退役後的嶄新開局。國王總經理毛加恩點名陣中兩名主力後衛林書緯、李愷諺要承擔起領袖角色。林書緯則透露，「自己有夢到哥哥林書豪『復出』，但還是希望他退休能過得快樂！」

上季風光奪下TPBL職籃元年總冠軍，國王在休賽季面臨當家一哥林書豪正式退役，另外包括原任總教練萊恩、主力洋將曼尼高離隊，新賽季的衛冕之路將面臨嚴峻考驗。

國王總經理毛加恩表示，「目標當然是挑戰連續第3年奪冠（前年在PLG職籃奪冠），當然少了林書豪影響最大的是場上的領導能力，這也是給林書緯、李愷諺新賽季的最大課題，他們必須成為領袖，責任也將大幅提升。」

對此，「新北飆風玫瑰」李愷諺強調，「目標當然是冠軍3連霸，過去兩季我們也曾經面臨季後賽林書豪、曼尼高因傷缺陣，我相信我們戰力不會差到哪裡去。」

預期新賽季將成為國王本土頭號主力的林書緯則說，「我的目標當然還是冠軍，個人目標絕對是年度MVP。」

林書緯也笑說，「我認為我哥不會復出啦，但我真的有夢到他復出，還跟他說了這件事，他的反應是哈哈大笑，因為我跟他說，我不知道這是夢還是惡夢！」

▲國王總經理毛加恩點名林書緯、李愷諺，新賽季要成為球隊領袖。（圖／記者林敬旻攝）