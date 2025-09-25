運動雲

>

快訊／夢到林書豪「復出」　林書緯喊話扛國王新一哥

▲林書緯出席TPBL職籃新賽季啟動記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲林書緯新賽季將扛國王一哥角色，笑稱有夢到哥哥林書豪「復出」。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜奕君／台北報導

TPBL職籃2025-26賽季啟動記者會25日登場，聯盟也宣布將於10月11日進行本季開幕戰。身為衛冕軍的新北國王，也面臨林書豪退役後的嶄新開局。國王總經理毛加恩點名陣中兩名主力後衛林書緯、李愷諺要承擔起領袖角色。林書緯則透露，「自己有夢到哥哥林書豪『復出』，但還是希望他退休能過得快樂！」

上季風光奪下TPBL職籃元年總冠軍，國王在休賽季面臨當家一哥林書豪正式退役，另外包括原任總教練萊恩、主力洋將曼尼高離隊，新賽季的衛冕之路將面臨嚴峻考驗。

[廣告]請繼續往下閱讀...

國王總經理毛加恩表示，「目標當然是挑戰連續第3年奪冠（前年在PLG職籃奪冠），當然少了林書豪影響最大的是場上的領導能力，這也是給林書緯、李愷諺新賽季的最大課題，他們必須成為領袖，責任也將大幅提升。」

對此，「新北飆風玫瑰」李愷諺強調，「目標當然是冠軍3連霸，過去兩季我們也曾經面臨季後賽林書豪、曼尼高因傷缺陣，我相信我們戰力不會差到哪裡去。」

預期新賽季將成為國王本土頭號主力的林書緯則說，「我的目標當然還是冠軍，個人目標絕對是年度MVP。」

林書緯也笑說，「我認為我哥不會復出啦，但我真的有夢到他復出，還跟他說了這件事，他的反應是哈哈大笑，因為我跟他說，我不知道這是夢還是惡夢！」

▲毛嘉恩出席TPBL職籃新賽季啟動記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲國王總經理毛加恩點名林書緯、李愷諺，新賽季要成為球隊領袖。（圖／記者林敬旻攝）

關鍵字： 林書豪林書緯新北國王李愷諺毛加恩TPBL台籃

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／李洋力挺TPBL職籃　高喊感受聯盟辦理比賽的用心

快訊／李洋力挺TPBL職籃　高喊感受聯盟辦理比賽的用心

斯巴達障礙跑競賽邁入第10年　「美女警花」謝伯韶力拚重返頒獎台

斯巴達障礙跑競賽邁入第10年　「美女警花」謝伯韶力拚重返頒獎台

從工程師到職籃選手　東方譯慷分享追夢心路歷程

從工程師到職籃選手　東方譯慷分享追夢心路歷程

無情得分機器來了！　哥倫特加盟台北富邦勇士

無情得分機器來了！　哥倫特加盟台北富邦勇士

拒簽「不滿意長約」　籃網當家砍將湯瑪斯：想掌控自己的未來

拒簽「不滿意長約」　籃網當家砍將湯瑪斯：想掌控自己的未來

台藝大新隊長王威翔上任　參與柯瑞訓練營受啟發

台藝大新隊長王威翔上任　參與柯瑞訓練營受啟發

上季才領軍奪隊史首冠　WNBA紐約自由人主帥驚爆下台

上季才領軍奪隊史首冠　WNBA紐約自由人主帥驚爆下台

直落二撂倒小12歲對手　周天成南韓公開賽挺進16強

直落二撂倒小12歲對手　周天成南韓公開賽挺進16強

羽球王子撂倒左手重砲　王子維擊退林俊易挺進南韓羽球公開賽16強

羽球王子撂倒左手重砲　王子維擊退林俊易挺進南韓羽球公開賽16強

替雷蒙恩慶生　戰神新洋將洛夫頓火力秀擊退領航猿

替雷蒙恩慶生　戰神新洋將洛夫頓火力秀擊退領航猿

【母愛爆發】寶寶險跌落床下！媽神反應抓住救回

熱門新聞

亞錦賽中華隊預賽超狂！4轟最多、防禦率完美0　複賽首戰強碰日本

中華隊10：0扣倒韓國自信！　韓網震驚：已不是我們認識的台灣

日媒揭台灣啦啦隊偶像化現實：低薪、練習生淘汰與「課金爸爸」現象

鄧愷威本季不再先發登板！2季累計46K擠進台灣MLB歷史前5

大谷翔平5年「231轟＋604K」神數據　美媒：別再拿貝比魯斯比較

兄弟再拚1勝有望卡位季後賽　全年第一最快今亮燈

讀者回應

﻿

熱門新聞

1台灣預賽超狂！數據各項第一將遇日本

2中華隊10：0扣倒韓國自信！　韓網震驚：已不是我們認識的台灣

3日媒揭台灣啦啦隊光鮮背後的殘酷現實

4鄧愷威本季不再先發登板！2季46K寫紀錄

5大谷5年231轟＋604K　美媒：獨一無二

最新新聞

1休賽季每天練4餐　高國豪誓言找回表現

2梅西梅開二度率邁阿密國際大勝紐約城

3夢到林書豪復出　林書緯扛國王新一哥

4李大浩肯定台灣棒球實力並展望後輩潛力

5李洋：感受TPBL職籃辦理比賽的用心！

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

桃猿距離下半季龍頭兄弟僅0.5場勝差　古久保：不只兄弟是對手

13勝到手！魔神樂談風勢影響　盼專注自我不執著獎項

日籍女神桃子舞力全開！　360度翻身驚呆全場觀眾

林哲瑄哽咽「對不起騙了你們」　無法向學弟們親口說引退

【不愧是體操女神】桃子360度翻身全場驚呆XD

【堰塞湖再溢流！】警消急喊「往上跑」 居民狂奔逃命

【母愛爆發】寶寶險跌落床下！媽神反應抓住救回

【花蓮堰塞湖】遭沖毀「馬太鞍橋」最新FPV空拍慘況曝

【弟弟不要怕！】屏東消防直奔光復災區 成功搶救出32條人命

【6歲女童找到了】被泥沙埋全身！搜救隊破屋救出
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366