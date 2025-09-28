運動雲

>

驚爆！NBA勇士神射柯瑞變壯了　專屬訓練師曝光暑假菜單

▲▼勇士柯瑞。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士天王球星柯瑞被其私人訓練師爆料休賽季變得更壯了。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

NBA金州勇士當家球星斯柯瑞（Stephen Curry）的私人訓練師潘恩（Brandon Payne），最近接受NBA記者梅迪納（Mark Medina）專訪時，分享了柯瑞休賽期的訓練重點。潘恩透露，這段期間他們特別著重在提升柯瑞的控球速度和臨場決策能力，並避免讓訓練流於制式化，也證實柯瑞確實變得更強壯。

勇士「咖哩大神」柯瑞的專屬訓練師潘恩，近日曝光這位聯盟超級球星的暑假訓練菜單，「我們設計的每個環節都是模擬比賽情境，讓柯瑞能隨時依狀況判斷並做出反應。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

潘恩表示，「就連投籃訓練也強調即時反應，這對多數球員來說相當具有挑戰，但柯瑞卻能輕鬆駕馭。」

潘恩進一步說明，雖然柯瑞年齡漸長，但他的第一步和爆發力依舊驚人，甚至比以往更快。隨著身體狀態改變，柯瑞選擇加強控球速度與決策效率，彌補可能的速度落差。潘恩甚至自信地認為，柯瑞目前依然處於巔峰狀態，且在場上判斷和執行的速度有明顯提升。

針對外界關注柯瑞休賽期身材變得更壯的話題，潘恩也證實柯瑞確實變得更強壯。他特別提到柯瑞的營養師伯格斯東（Carl Bergstrom）在飲食和健康管理上的專業，確保柯瑞在增強體能的同時維持健康狀態。

關鍵字： NBA柯瑞勇士Stephen Curry

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

TPBL職籃新賽季19位裁判確定　季前培訓9月啟動

TPBL職籃新賽季19位裁判確定　季前培訓9月啟動

馬來虎領軍開跑　生生不息公益生態ZOO跑11月23日登場

馬來虎領軍開跑　生生不息公益生態ZOO跑11月23日登場

遠鵬盃老馬籃球賽　35歲以上熱血球友齊聚馬祖熱戰

遠鵬盃老馬籃球賽　35歲以上熱血球友齊聚馬祖熱戰

林書豪退休換誰扛TPBL王牌門面？　高錦瑋笑稱先灌籃

林書豪退休換誰扛TPBL王牌門面？　高錦瑋笑稱先灌籃

聯盟主視覺「站C位」　阿巴西回鍋特攻目標保持健康奪冠

聯盟主視覺「站C位」　阿巴西回鍋特攻目標保持健康奪冠

被高錦瑋凌晨3點起床苦練感動　狀元劉丞勳要成為一樣好的球員

被高錦瑋凌晨3點起床苦練感動　狀元劉丞勳要成為一樣好的球員

休賽季「每天練4餐」　高國豪盼沉穩不再有過多情緒

休賽季「每天練4餐」　高國豪盼沉穩不再有過多情緒

快訊／夢到林書豪「復出」　林書緯喊話扛國王新一哥

快訊／夢到林書豪「復出」　林書緯喊話扛國王新一哥

快訊／李洋力挺TPBL職籃　高喊感受聯盟辦理比賽的用心

快訊／李洋力挺TPBL職籃　高喊感受聯盟辦理比賽的用心

斯巴達障礙跑競賽邁入第10年　「美女警花」謝伯韶力拚重返頒獎台

斯巴達障礙跑競賽邁入第10年　「美女警花」謝伯韶力拚重返頒獎台

【奮勇救人】花蓮阿嬤見「內陸海嘯」喊完了！孫子跳水救母子4人

熱門新聞

日本0比1不敵韓國吞首敗仍闖冠軍戰　亞錦賽台、日明爭冠

大谷翔平休戰水手一役　羅伯斯：全壘打王不重要「因為他是 MVP」

9下連丟4分差點崩盤！平野惠一沒有任何評論　但肯定呂彥青拆彈

張育成肘傷宣告球季結束　隨隊一軍曝心聲「謝謝富邦！」

「麒麟臂」助清泥！　高國輝、羅國華返鄉合力清理花蓮家園

亞錦賽台、日冠軍賽今晚登場　旅美火球男林盛恩先發

讀者回應

﻿

熱門新聞

1亞錦賽冠軍戰上演台日大戰

2大谷翔平今日休戰水手一役

3兄弟9下連丟4分差點崩盤！

4張育成隨隊一軍喊話「謝謝富邦！」

5高國輝、羅國華返鄉合力清理花蓮家園

最新新聞

1勇士神射柯瑞變壯　訓練師曝暑假菜單

2TPBL職籃新賽季　19位裁判名單確定

3鄧愷威登美棒球網紅頻道

4大溪5比1力退屏東闖進桃園盃12強

5台南海事猛攻8分闖進桃園盃12強

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

平野：對手一定很討厭我們的守備！　也不知為何岳東華被挑戰

岳東華美技帥完就跑？詹子賢虧囂張　笑稱自己不敢跟李大浩比

樂天4比0完封　威能帝放眼周末與兄弟「天王山」：我們要贏下來

全場都看到削到衣角！洪總理解挑戰規則：但接受了又說不能看

統一獅致敬儀式驚喜滿滿！　林智勝變身Uniboy嗨跳獅王點將錄

【台灣最美風景是人】台鐵到站列車長廣播致謝鏟子英雄！

光復車站前現大群義工人龍！手拿救災工具奔往災區

【四大鍋開煮】「花蓮義煮團」狂煮4000便當！　24H提供熱食、捐食材電話不停湧入

舒淇奪釜山影展最佳導演！　甜謝馮德倫：娶了不常在家的女人

【只剩1顆頭求生】軍人妻抱3子泡水5hrs！1歲娃躲衣櫃全身泥漿
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366