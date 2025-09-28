驚爆！NBA勇士神射柯瑞變壯了　專屬訓練師曝光暑假菜單

▲勇士天王球星柯瑞被其私人訓練師爆料休賽季變得更壯了。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

NBA金州勇士當家球星斯柯瑞（Stephen Curry）的私人訓練師潘恩（Brandon Payne），最近接受NBA記者梅迪納（Mark Medina）專訪時，分享了柯瑞休賽期的訓練重點。潘恩透露，這段期間他們特別著重在提升柯瑞的控球速度和臨場決策能力，並避免讓訓練流於制式化，也證實柯瑞確實變得更強壯。

勇士「咖哩大神」柯瑞的專屬訓練師潘恩，近日曝光這位聯盟超級球星的暑假訓練菜單，「我們設計的每個環節都是模擬比賽情境，讓柯瑞能隨時依狀況判斷並做出反應。」

潘恩表示，「就連投籃訓練也強調即時反應，這對多數球員來說相當具有挑戰，但柯瑞卻能輕鬆駕馭。」

潘恩進一步說明，雖然柯瑞年齡漸長，但他的第一步和爆發力依舊驚人，甚至比以往更快。隨著身體狀態改變，柯瑞選擇加強控球速度與決策效率，彌補可能的速度落差。潘恩甚至自信地認為，柯瑞目前依然處於巔峰狀態，且在場上判斷和執行的速度有明顯提升。

針對外界關注柯瑞休賽期身材變得更壯的話題，潘恩也證實柯瑞確實變得更強壯。他特別提到柯瑞的營養師伯格斯東（Carl Bergstrom）在飲食和健康管理上的專業，確保柯瑞在增強體能的同時維持健康狀態。