林書豪退休換誰扛TPBL王牌門面？　高錦瑋笑稱先灌籃

▲高錦瑋出席TPBL職籃新賽季啟動記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲雲豹明星主控高錦瑋。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜奕君／台北報導

TPBL職籃2025-26賽季即將於10月11日正式展開，隨著上季「年度MVP」得主林書豪正式高掛球鞋退役，誰能接下聯盟頭牌球星地位，也成為外界討論關注焦點。上季例行賽打出不輸林書豪數據的桃園台啤永豐雲豹主控高錦瑋就有表示，自己新賽季目標是「灌籃」，也喊話還是希望帶領團隊打出好成績！

高錦瑋在上個賽季繳出16.7分、6.4助攻亮眼表現，最終在年度MVP票選排名第2位，僅次於最終獲獎的林書豪，最終「小高」也一舉囊括年度第一隊、年度防守第一隊、助攻王、年度人氣球星等多項個人獎項，也成為聯盟除了林書豪之外，最耀眼的本土球星代表。

新賽季在林書豪正式退役情況下，包括高錦瑋以及阿巴西、林書緯、雷蒙恩等人，都有機會成為聯盟「門面」代表，談到新賽季目標時，高錦瑋笑說「灌籃」！隨後則表示，「我們是有能力進到季後賽，卻在挑戰賽失敗了，上季其實有近20場比賽都輸大概一顆球左右，希望自己和團隊在第4節有更穩定表現，同時提升自己的領導力。」

另外，新賽季雲豹改由德國籍的羅德爾出任總教練，在洋將方面除了克羅馬之外，也全數更換，且多為具有活動能力的鋒線型好手。

對此，高錦瑋表示，「教練在用人上相對大膽也願意嘗試，希望新賽季打出不同風貌，但目前仍在適應新教練的攻守體系。」

▲高錦瑋有機會成為TPBL職籃新門面。（圖／記者林敬旻攝）

關鍵字： 高錦瑋林書豪TPBL台籃雲豹

聯盟主視覺「站C位」　阿巴西回鍋特攻目標保持健康奪冠

被高錦瑋凌晨3點起床苦練感動　狀元劉丞勳要成為一樣好的球員

休賽季「每天練4餐」　高國豪盼沉穩不再有過多情緒

快訊／夢到林書豪「復出」　林書緯喊話扛國王新一哥

快訊／李洋力挺TPBL職籃　高喊感受聯盟辦理比賽的用心

斯巴達障礙跑競賽邁入第10年　「美女警花」謝伯韶力拚重返頒獎台

從工程師到職籃選手　東方譯慷分享追夢心路歷程

無情得分機器來了！　哥倫特加盟台北富邦勇士

拒簽「不滿意長約」　籃網當家砍將湯瑪斯：想掌控自己的未來

台藝大新隊長王威翔上任　參與柯瑞訓練營受啟發

