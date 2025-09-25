聯盟主視覺「站C位」　阿巴西回鍋特攻目標保持健康奪冠

▲TPBL職籃新賽季主視覺曝光，「C位」由阿巴西擔綱。（圖／TPBL提供）

記者杜奕君／台北報導

TPBL職籃2025-26賽季啟動記者會25日晚間登場，聯盟公佈新賽季主視覺以及賽季標語「籃球，怎能不愛」。其中本季回鍋效力新北中信特攻的「黑豹」阿巴西，也成為主視覺「C位」要角。阿巴西強調，「上賽季特攻戰績不理想，但休賽季球團補強決心相當明顯，自己的目標也很明確，就是保持健康，幫助特攻奪冠！」

特攻軍團在上賽季阿巴西旅日發展情況下，整體戰力大受影響，例行賽排名聯盟倒數第2位，最終也無緣挺進季後賽。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過休賽季特攻除了重磅迎回阿巴西，在洋將陣容也大肆補強，整體戰力明顯提升，也被視為新賽季爭冠熱門勁旅。

阿巴西表示，「上個賽季球隊的成績不理想，但休賽季補強企圖心相當明顯，我的目標也很明確，就是要幫特攻拿下新賽季的總冠軍。」

另外，在林書豪正式退役後，阿巴西也被視為新賽季TPBL職籃「年度MVP」熱門人選，對此阿巴西則強調，「對於個人獎項，我沒有太多想法，只希望自己能保持學習的心態並且不斷進步，最重要的就是要保持身體狀態的健康。」

▲阿巴西出席TPBL職籃新賽季啟動記者會。（圖／記者林敬旻攝）