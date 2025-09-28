TPBL職籃新賽季19位裁判確定　季前培訓9月啟動

▲TPBL職籃新賽季新賽季19位裁判確定，季前培訓9月啟動。（圖／TPBL提供）

記者杜奕君／綜合報導

2025-26賽季將至，台灣職業籃球大聯盟（TPBL）除球員與球隊積極備戰外，裁判群也展開多場培訓與共識營，持續強化專業，期望為球迷與球隊帶來更值得信任的比賽氛圍。

9月份透過多場「裁判實戰訓練」，安排中、新生代裁判透過臨場模擬、實戰經驗及討論，為新賽季提前作準備。9月20至21日參與由高中體總辦理「裁判共識營」，邀請聯盟裁判進一步交流，吸取外籍資深國際籃球裁判講師分享執法技巧及吹判重點。

9月27日的「裁判季前會議」則是年度重點，由7名技術委員與全體19名裁判們共同檢討案例、確認年度吹判重點，凝聚一致標準。

此外，在10月8日將舉行「總教練季前會議」，與各球團代表直接溝通，提升吹判共識。並自10月開始，每月定期舉辦「重點培訓裁判教育訓練」，由專職裁判帶領中生代裁判進行深度研討，推動聯盟裁判職業化發展。

TPBL職籃陽和平副秘書長表示，「裁判是比賽中隱形卻關鍵的角色，聯盟每年投入心力規劃訓練與交流，期望讓裁判群以最專業的姿態迎接新賽季，為球迷帶來更精彩的籃球比賽。」

