運動雲

>

遠鵬盃老馬籃球賽　35歲以上熱血球友齊聚馬祖熱戰

▲馬祖第四屆「遠鵬盃老馬籃球賽」將於11月6日至11月9日開打。（圖／遠鵬盃提供）

▲馬祖第四屆「遠鵬盃老馬籃球賽」將於11月6日至11月9日開打。（圖／遠鵬盃提供，下圖同）

記者杜奕君／綜合報導

馬祖第四屆「遠鵬盃老馬籃球賽」正式開放報名！為緬懷馬祖已故、在籃球推廣上貢獻卓著的楊遠鵬先生，連江縣政府自2019年起舉辦「遠鵬盃」籃球賽。今年第四屆將於 114年11月6日至11月9日在南竿鄉縣民樂活多功能體育館暨社福中心2樓多功能籃球場 盛大舉行，現已正式開放報名。

為鼓勵在地球隊組隊參賽，前6支經審核符合資格的連江縣在地隊伍將享免報名費優惠，提供在地球友更多參賽機會。也歡迎全國內外 35歲以上熱血球友齊聚馬祖，傳承老馬精神，共同切磋球技、交流情感。

[廣告]請繼續往下閱讀...

今年賽事分為三大競賽組別：
青春再現組｜35–44歲（民國79年以前出生，含79年次） 
中堅力量組｜45–54歲（民國69年以前出生，含69年次） 
不老傳奇組｜55歲以上（民國59年12月31日以前出生） 

除了場上的激烈比賽，賽事不僅具有紀念意義，也提供球友互相交流的機會；過往許多參賽者趁空檔暢遊馬祖知名景點，享受籃球與旅遊雙重樂趣。同時冠亞季軍獎品更充滿馬祖特色，讓參賽者能把在地高粱帶回家作為紀念。希望一起以球結緣，傳承老馬精神，留下屬於每一位球員的巔峰瞬間。

▲馬祖第四屆「遠鵬盃老馬籃球賽」將於11月6日至11月9日開打。（圖／遠鵬盃提供）

 

關鍵字： 遠鵬盃老馬籃球

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

林書豪退休換誰扛TPBL王牌門面？　高錦瑋笑稱先灌籃

林書豪退休換誰扛TPBL王牌門面？　高錦瑋笑稱先灌籃

聯盟主視覺「站C位」　阿巴西回鍋特攻目標保持健康奪冠

聯盟主視覺「站C位」　阿巴西回鍋特攻目標保持健康奪冠

被高錦瑋凌晨3點起床苦練感動　狀元劉丞勳要成為一樣好的球員

被高錦瑋凌晨3點起床苦練感動　狀元劉丞勳要成為一樣好的球員

休賽季「每天練4餐」　高國豪盼沉穩不再有過多情緒

休賽季「每天練4餐」　高國豪盼沉穩不再有過多情緒

快訊／夢到林書豪「復出」　林書緯喊話扛國王新一哥

快訊／夢到林書豪「復出」　林書緯喊話扛國王新一哥

快訊／李洋力挺TPBL職籃　高喊感受聯盟辦理比賽的用心

快訊／李洋力挺TPBL職籃　高喊感受聯盟辦理比賽的用心

斯巴達障礙跑競賽邁入第10年　「美女警花」謝伯韶力拚重返頒獎台

斯巴達障礙跑競賽邁入第10年　「美女警花」謝伯韶力拚重返頒獎台

從工程師到職籃選手　東方譯慷分享追夢心路歷程

從工程師到職籃選手　東方譯慷分享追夢心路歷程

無情得分機器來了！　哥倫特加盟台北富邦勇士

無情得分機器來了！　哥倫特加盟台北富邦勇士

拒簽「不滿意長約」　籃網當家砍將湯瑪斯：想掌控自己的未來

拒簽「不滿意長約」　籃網當家砍將湯瑪斯：想掌控自己的未來

【空拍對比】堰塞湖溢流前後畫面曝！壩體被沖成V型

熱門新聞

快訊／大谷翔平本季第54轟出爐！　8:0完封響尾蛇

道奇分區封王！大谷翔平盼世界大賽連霸：這只是開始，還有3次要贏

大谷翔平香檳慶祝小細節被捕捉　球迷驚好有禮貌：太帥氣了！

兄弟再拚1勝有望卡位季後賽　全年第一最快今亮燈

日媒揭台灣啦啦隊偶像化現實：低薪、練習生淘汰與「課金爸爸」現象

大谷翔平5年「231轟＋604K」神數據　美媒：別再拿貝比魯斯比較

讀者回應

﻿

熱門新聞

1快訊／大谷翔平本季第54轟出爐！　8:0完封響尾蛇

2大谷翔平豪語挑戰世界大賽二連霸！

3大谷慶祝細節被捕捉　球迷驚太帥

4兄弟今卡位季後賽　全年也準備亮燈

5日媒揭台灣啦啦隊光鮮背後的殘酷現實

最新新聞

1洋基橫掃白襪緊咬美東龍頭

2鄭聖錡真神奇安打　東石逆轉勝

3海神例行賽預售票10月1日全面開賣

4PLG例行賽10月26日開打

5泳池少年：夢想是和大谷一起傳接球

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

日籍女神桃子舞力全開！　360度翻身驚呆全場觀眾

林哲瑄哽咽「對不起騙了你們」　無法向學弟們親口說引退

打擊王熱門！吳念庭以平常心迎戰　得點圈火力再發揮

【慈妹慘遭抬起？】還好邦妮出來救人了XD

桃猿距離下半季龍頭兄弟僅0.5場勝差　古久保：不只兄弟是對手

【揪心呼喊】「我爸爸一定在最裡面」　兒淚等機具救援

泰國曼谷驚現巨無霸天坑　施工釀路面坍方50公尺深！

【竟然都沒掉？！】騎士見前車「平板放車頂」貼心提醒 駕駛嚇壞狂道謝XD

恩利得獎..伊能靜蹲台下狂拍　謝爸媽「一出生就聽〈情非得已〉」

【空拍對比】堰塞湖溢流前後畫面曝！壩體被沖成V型
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366