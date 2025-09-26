遠鵬盃老馬籃球賽　35歲以上熱血球友齊聚馬祖熱戰





▲馬祖第四屆「遠鵬盃老馬籃球賽」將於11月6日至11月9日開打。（圖／遠鵬盃提供，下圖同）

記者杜奕君／綜合報導

馬祖第四屆「遠鵬盃老馬籃球賽」正式開放報名！為緬懷馬祖已故、在籃球推廣上貢獻卓著的楊遠鵬先生，連江縣政府自2019年起舉辦「遠鵬盃」籃球賽。今年第四屆將於 114年11月6日至11月9日在南竿鄉縣民樂活多功能體育館暨社福中心2樓多功能籃球場 盛大舉行，現已正式開放報名。

為鼓勵在地球隊組隊參賽，前6支經審核符合資格的連江縣在地隊伍將享免報名費優惠，提供在地球友更多參賽機會。也歡迎全國內外 35歲以上熱血球友齊聚馬祖，傳承老馬精神，共同切磋球技、交流情感。

今年賽事分為三大競賽組別：

青春再現組｜35–44歲（民國79年以前出生，含79年次）

中堅力量組｜45–54歲（民國69年以前出生，含69年次）

不老傳奇組｜55歲以上（民國59年12月31日以前出生）

除了場上的激烈比賽，賽事不僅具有紀念意義，也提供球友互相交流的機會；過往許多參賽者趁空檔暢遊馬祖知名景點，享受籃球與旅遊雙重樂趣。同時冠亞季軍獎品更充滿馬祖特色，讓參賽者能把在地高粱帶回家作為紀念。希望一起以球結緣，傳承老馬精神，留下屬於每一位球員的巔峰瞬間。





