快訊／永遠的羽球天后戴資穎回來了　鬥拍總決賽親上陣領軍奪勝

▲「羽球天后」戴資穎今日在鬥拍總決賽重新披掛上陣。（圖／記者杜奕君攝）

記者杜奕君／高雄報導

第3屆Red Bull鬥拍總決賽，28日晚間在高雄巨蛋盛大展開，今日最大焦點就是永遠的「羽球天后」戴資穎，攜手羽壇新生代進攻型好手盧明哲，和百萬影音創作者見習網美小吳，組成小戴隊，交手鬥拍隊冠軍。21比19、11比21、21比20搶下最終勝利。

被譽為「羽球史上最佳女單選手」的戴資穎，由於膝傷持續修養，在超過1年未有正式比賽情況下，香港賽積分在上周到期，使得在世界羽聯積分正式「歸零」，後續動向也引發球迷熱議討論。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過今日戴資穎重新披掛上陣，以鬥拍活動大使身份現身高雄巨蛋，今日冠軍賽則由藏龍有番茄交手黑武士，最終藏龍有番茄以21比10、21比13，直落二贏得本屆Red Bull鬥拍總冠軍。

壓軸登場的，則是由戴資穎親自下場，搭配羽壇新生代進攻型好手盧明哲，和百萬影音創作者見習網美小吳，交手本屆鬥拍冠軍隊伍藏龍有番茄。由於戴資穎已經超過1年未有正式比賽，因此這次再度披掛上陣，現場也吸引上千位球迷爭睹小戴風采。

首局雙方呈現激戰，戴資穎展現天后架勢，率隊從落後上演大逆轉，以21比19搶下首局。但第2局開始，藏龍有番茄拿出真本事，11比4進入技術暫停，最終21比11由藏龍有番茄拿下此局。

決勝第3局，小戴隊一度取得大幅領先，不過藏龍有番茄連追5分，逆轉11比10領先。隨後雙方一度戰成18比18，但藏龍有番茄率先取得2個賽末點，但小戴隊仍奮力扳成20比20，最後小戴隊靠著對手回擊掛網，以21比20拿下關鍵決勝局，以2比1搶下勝利。