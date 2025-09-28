林昀儒旗開得勝　中國大滿貫賽挺進男單32強

▲台灣桌球一哥林昀儒，在本屆WTT中國大滿貫賽挺進男單32強。（圖／VCG）

記者杜奕君／綜合報導

台灣桌球一哥「沈默殺手」林昀儒，28日在2025年WTT中國大滿貫賽展現強大氣勢，男單首輪賽事交手來自西班牙的羅伯斯（Alvaro Robles），小林同學以11比6、11比7、11比4，直落三強勢奪勝，加上另一位台灣好手馮翊新也爆冷擊敗世界排名第8位強敵杜達（Benedikt Duda），兩人都順利挺進男單32強。

2025年WTT中國大滿貫賽今日在中國開打，台灣桌球名將林昀儒展現強勢表現，於男單首輪以11比6、11比7、11比4）擊敗西班牙選手羅伯斯，順利挺進32強。

林昀儒目前世界排名第11，這場比賽對上世界排名66的羅伯斯，兩人去年就曾兩度交手，分別在杜哈球星挑戰賽和新加坡大滿貫賽，小林都成功拿下勝利。

另一位台灣男單選手馮翊新也有亮眼表現，他在首輪賽事迎戰世界排名第8位的德國名將杜達（Benedikt Duda），最終馮翊新以11比6、11比5、11比7連拿3局，爆冷晉級32強。

至於女單部分，台灣女將黃怡樺則在首輪遭遇香港好手杜凱琹，以5比11、5比11、9比11落敗，無緣晉級下一輪賽事。