彰化「愛女孩跑出不凡」路跑　千人響應女性公益運動日

▲彰化「愛女孩跑出不凡」路跑，近千人響應女性公益運動日。（圖／展逸提供，下圖同）

記者杜奕君／綜合報導

2025 BE HEROES女性運動日攜手愛女孩國際關懷協會，28日在彰化縣立體育場舉行「愛女孩跑出不凡」公益路跑，吸引近千名路跑愛好者共襄盛舉。現場民眾不僅為健康而跑，也響應「用腳步傳遞愛、用行動支持女孩」的口號，藉由運動為公益盡一份心力。

彰化縣議長謝典林連續兩天參與活動，從有氧派對到瑜伽體驗都不缺席，今日更親自為完賽跑者頒發獎牌。他表示，首次在八卦山舉辦女性專屬路跑，希望透過系列活動鼓勵大家培養運動習慣，同時讓更多人認識公益團體的努力，進一步提供協助。

彰化縣教育處督學黃俊錡也出席支持，他感謝縣議會、體育會及多家企業的共同推動，認為愛女孩國際關懷協會長期關注偏鄉及弱勢女性教育，將這份精神帶到彰化，賦予活動更深的教育意義。

協會自2015年成立以來，致力於改善非洲女性的衛生教育與生活品質，並消除月經貧困。理事長劉兆雯透露，這次活動盈餘將投入東非地區衛教課程，期待更多民眾加入響應。

展逸國際企業董事長張憲銘則強調，女性運動日結合公益議題，不僅促進身心健康，也提升社會對女性處境的關注。現場邀請NRC專業配速團隊協助各組別跑者，賽後還有彰化璞園柏力力、福爾摩沙夢想家職業球員，以及Formosa Sexy成員共同擔任掛牌嘉賓，熱情為跑者加油。

其中福爾摩沙夢想家球員林俊吉擔任4K組別鳴槍嘉賓，他分享過去參加過不少路跑，但首次參與女性主題賽事感到格外新鮮，並期望中部地區未來能舉辦更多類似活動。

彰化璞園柏力力楊天佑則鼓勵大家多運動，認為運動不僅有益身體，也能帶來好心情。Formosa Sexy的Ariel也表示，很開心能現場為跑者應援，並希望明年有更多人一起參加，讓運動與公益的力量持續擴大。