來自菊島的冠軍　王柏崴下一步挑戰超級500會內賽

▲王柏崴勇奪2025高雄羽球大師賽男單冠軍。（圖／高雄羽球大師賽提供）

記者杜奕君／高雄報導

來自澎湖，目前世界羽球男單排名第62位的台灣好手王柏崴，28日在2025高雄羽球大師賽男單決賽，以2比1力克本屆大會頭號種子蒂拉拉特薩庫（Panitchaphon Teeraratsakul），不僅勇奪個人首座超級賽冠軍，更幫助台灣連3屆留下男單冠軍殊榮。王柏崴表示，「下一步希望能拚進超級500系列會內賽，衝擊更多好手。」

隸屬BWF超級100系列的2025高雄羽球大師賽，今日男單冠軍出爐，由來自澎湖的好手王柏崴順利拿下本屆男單冠軍。

[廣告]請繼續往下閱讀...

王柏崴表示，「開賽第1局打得有點糟，但我比對手還能撐，到比賽後段他的體能負擔比較大，但我反而是越打越亢奮。」

在此次賽事男單封王後，王柏崴透露接下來會按照既定計畫飛往澳洲參與挑戰賽，希望能將該拿的分數都順利拿到，「明年開始會打一些超級300系列的賽事，也希望能報名到超級500系列的會內賽，希望能夠衝擊更多好手。」

出身離島澎湖，王柏崴也不忘勉勵菊島的後進選手，他說道，「想拚就大膽去拚，像我國小就來到台灣，當時有一些學弟也打得不錯，但他們的父母可能不放心他們隻身來到台灣。我覺得如果想要成功，這些都是必經的事，如果想拚，就希望他們能好好加油！」