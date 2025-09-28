快訊／好猛！王柏崴力壓頭號種子　高雄羽球大師賽男單逆轉封王

▲王柏崴勇奪2025高雄羽球大師賽男單冠軍。（圖／高雄羽球大師賽提供）

記者杜奕君／高雄報導

隸屬BWF超級100系列的2025高雄羽球大師賽，28日男單決賽傳來捷報，台灣好手王柏崴力抗大會頭號種子，來自泰國好手蒂拉拉特薩庫（Panitchaphon Teeraratsakul），最終王柏崴展現強大韌性，以12比21、21比18、21比12，總局數2比1逆轉贏球奪冠，也是個人生涯首座超級賽冠軍殊榮。

昨日在「台灣內戰」經歷3局苦戰情況下，王柏崴13比21、21比10、21比15逆轉擊敗黃品銜，順利挺進今日的男單冠軍戰，遭遇對手則是大會頭號種子，來自泰國的好手蒂拉拉特薩庫。

此戰開賽後，名列大會第6種子，目前世界男單排名62位的王柏崴就遭遇苦戰，在對手犀利攻勢下，王柏崴首局失守，讓蒂拉拉特薩庫先下一城。

所幸王柏崴第2局開始狀態逐漸回穩，在與蒂拉拉特薩庫纏鬥情況下，最終21比18拿下扳平戰局。

決勝第3局，蒂拉拉特薩庫更是出現右腿瀕臨抽筋情況，狀態大受影響，又讓王柏崴找到突破口，最終王柏崴又是以21比12拿下，最終以總局數2比1逆轉收下勝利，也拿下本屆高雄羽球大師賽男單冠軍殊榮。

▲王柏崴撂倒大會頭號種子，勇奪本屆高雄羽球大師賽男單冠軍。（圖／高雄羽球大師賽提供）