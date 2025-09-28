運動雲

>

快訊／好猛！王柏崴力壓頭號種子　高雄羽球大師賽男單逆轉封王

▲王柏崴勇奪2025高雄羽球大師賽男單冠軍。（圖／高雄羽球大師賽提供）

▲王柏崴勇奪2025高雄羽球大師賽男單冠軍。（圖／高雄羽球大師賽提供）

記者杜奕君／高雄報導

隸屬BWF超級100系列的2025高雄羽球大師賽，28日男單決賽傳來捷報，台灣好手王柏崴力抗大會頭號種子，來自泰國好手蒂拉拉特薩庫（Panitchaphon Teeraratsakul），最終王柏崴展現強大韌性，以12比21、21比18、21比12，總局數2比1逆轉贏球奪冠，也是個人生涯首座超級賽冠軍殊榮。

昨日在「台灣內戰」經歷3局苦戰情況下，王柏崴13比21、21比10、21比15逆轉擊敗黃品銜，順利挺進今日的男單冠軍戰，遭遇對手則是大會頭號種子，來自泰國的好手蒂拉拉特薩庫。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此戰開賽後，名列大會第6種子，目前世界男單排名62位的王柏崴就遭遇苦戰，在對手犀利攻勢下，王柏崴首局失守，讓蒂拉拉特薩庫先下一城。

所幸王柏崴第2局開始狀態逐漸回穩，在與蒂拉拉特薩庫纏鬥情況下，最終21比18拿下扳平戰局。

決勝第3局，蒂拉拉特薩庫更是出現右腿瀕臨抽筋情況，狀態大受影響，又讓王柏崴找到突破口，最終王柏崴又是以21比12拿下，最終以總局數2比1逆轉收下勝利，也拿下本屆高雄羽球大師賽男單冠軍殊榮。

▲王柏崴勇奪2025高雄羽球大師賽男單冠軍。（圖／高雄羽球大師賽提供）

▲王柏崴撂倒大會頭號種子，勇奪本屆高雄羽球大師賽男單冠軍。（圖／高雄羽球大師賽提供）

關鍵字： 王柏崴高雄羽球大師賽羽球BWF

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

林昀儒旗開得勝　中國大滿貫賽挺進男單32強

林昀儒旗開得勝　中國大滿貫賽挺進男單32強

彰化「愛女孩跑出不凡」路跑　千人響應女性公益運動日

彰化「愛女孩跑出不凡」路跑　千人響應女性公益運動日

距離「史上總得分最高控衛」只差506分　威少仍在NBA失業中

距離「史上總得分最高控衛」只差506分　威少仍在NBA失業中

驚爆！NBA勇士神射柯瑞變壯了　專屬訓練師曝光暑假菜單

驚爆！NBA勇士神射柯瑞變壯了　專屬訓練師曝光暑假菜單

TPBL職籃新賽季19位裁判確定　季前培訓9月啟動

TPBL職籃新賽季19位裁判確定　季前培訓9月啟動

馬來虎領軍開跑　生生不息公益生態ZOO跑11月23日登場

馬來虎領軍開跑　生生不息公益生態ZOO跑11月23日登場

遠鵬盃老馬籃球賽　35歲以上熱血球友齊聚馬祖熱戰

遠鵬盃老馬籃球賽　35歲以上熱血球友齊聚馬祖熱戰

林書豪退休換誰扛TPBL王牌門面？　高錦瑋笑稱先灌籃

林書豪退休換誰扛TPBL王牌門面？　高錦瑋笑稱先灌籃

聯盟主視覺「站C位」　阿巴西回鍋特攻目標保持健康奪冠

聯盟主視覺「站C位」　阿巴西回鍋特攻目標保持健康奪冠

被高錦瑋凌晨3點起床苦練感動　狀元劉丞勳要成為一樣好的球員

被高錦瑋凌晨3點起床苦練感動　狀元劉丞勳要成為一樣好的球員

【救災前線】再添生力軍！800台高壓水槍抵達花蓮光復鄉

熱門新聞

大谷翔平休戰水手一役　羅伯斯：全壘打王不重要「因為他是 MVP」

日本0比1不敵韓國吞首敗仍闖冠軍戰　亞錦賽台、日明爭冠

「麒麟臂」助清泥！　高國輝、羅國華返鄉合力清理花蓮家園

9下連丟4分差點崩盤！平野惠一沒有任何評論　但肯定呂彥青拆彈

張育成肘傷宣告球季結束　隨隊一軍曝心聲「謝謝富邦！」

亞錦賽台、日冠軍賽今晚登場　旅美火球男林盛恩先發

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大谷翔平今日休戰水手一役

2亞錦賽冠軍戰上演台日大戰

3高國輝、羅國華返鄉合力清理花蓮家園

4兄弟9下連丟4分差點崩盤！

5張育成隨隊一軍喊話「謝謝富邦！」

最新新聞

1平野暖心挺陳琥、點名場下貢獻

2古久保承擔9局投手調度責任

3兄弟雙投奪救援王、中繼王　二軍個人獎名單出爐

4高雄大師賽　吳軒毅、楊筑云無緣金牌

5徐若熙114局收官今降二軍

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

平野：對手一定很討厭我們的守備！　也不知為何岳東華被挑戰

岳東華美技帥完就跑？詹子賢虧囂張　笑稱自己不敢跟李大浩比

樂天4比0完封　威能帝放眼周末與兄弟「天王山」：我們要贏下來

全場都看到削到衣角！洪總理解挑戰規則：但接受了又說不能看

統一獅致敬儀式驚喜滿滿！　林智勝變身Uniboy嗨跳獅王點將錄

【台灣最美風景是人】台鐵到站列車長廣播致謝鏟子英雄！

光復車站前現大群義工人龍！手拿救災工具奔往災區

【四大鍋開煮】「花蓮義煮團」狂煮4000便當！　24H提供熱食、捐食材電話不停湧入

舒淇奪釜山影展最佳導演！　甜謝馮德倫：娶了不常在家的女人

【一天沒停手】情侶變鏟子超人忙一天　總結「4字心得」曝
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366