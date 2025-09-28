運動雲

高雄羽球大師賽混雙決賽　吳軒毅、楊筑云惜敗無緣金牌

▲日本混雙組合古賀輝、今井優步，勇奪2025高雄羽球大師賽混雙冠軍。（圖／高雄羽球大師賽提供）

記者杜奕君／高雄報導

2025年高雄羽球大師賽28日混雙決賽上演「台日大戰」，今年世大運金牌搭檔吳軒毅與楊筑云力拚主場首面混雙金牌，可惜最終以21比16、13比21、15比21，1比2敗給日本古賀輝、今井優步，飲恨摘下銀牌，未能為台灣留下冠軍。

吳軒毅身高191公分，楊筑云則有176公分，兩人在場上屬於身材高大的組合。不過，日本隊古賀輝與今井優步雖然身高都不到170公分，卻憑藉靈活步伐與充沛體力，在比賽中扭轉劣勢。首局由台灣組合掌握節奏，但換邊後日本隊逐漸拉回分數，決勝局更一度領先至19比11，雖然吳、楊組合努力追分，仍無法逆轉戰局。

賽後古賀輝受訪時坦言，「一開始受到風勢影響，球路控制很困難。幸好第二局調整過來，找回進攻節奏。」值得一提的是，古賀輝今年31歲、今井優步30歲，兩人原本分別主攻男雙與女雙，今年才因隊友受傷而嘗試搭檔混雙，意外在北馬里亞納公開賽奪冠，這次再度於高雄大師賽摘金。古賀輝笑說，接下來將專注混雙賽事。

至於台灣組合，23歲的吳軒毅與20歲的楊筑云過去也以男雙、女雙為主，混雙僅是兼項，今年世大運首度合作就拿下金牌，此役再度攜手闖進決賽。兩人賽後表示，未來是否持續混雙搭檔，仍需依照教練安排。

關鍵字： 高雄羽球大師賽羽球吳軒毅楊筑云

