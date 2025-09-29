勇士終於等到補強了！　39歲冠軍中鋒霍佛德加盟

▲39歲冠軍中鋒霍佛德即將正式加盟勇士。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

等了又等，金州勇士球迷期待的休賽季補強，終於在2025-26賽季即將開打前底定！現年39歲，曾5度入選聯盟明星賽的冠軍中鋒霍佛德（Al Horford），29日終於確定將加入灣區大軍，另外包括防守悍將梅爾頓（De'Anthony Melton）也將回鍋勇士效力。

勇士休賽季由於陣中主力前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）續約談判懸而未決，連帶導致其餘補強也面臨「卡關」，直到新賽季的季前熱身賽即將開始的倒數階段，勇士才啟動重點補強。

此次勇士選擇將簽下霍佛德、梅爾頓，兩人在日前就已經傳出可能加入勇士陣營，其中沙場老將霍佛德曾在2024年幫助波士頓塞爾提克奪冠，也是個人職業生涯首冠，生涯巔峰時期可說是聯盟頂尖長人代表，雖然目前年事已高，但上季仍有9分、6.2籃板、2.1助攻，對於勇士的禁區深度仍有一定幫助。

至於梅爾頓則是「鳳還巢」勇士，他上季就在此效力，雖然僅出賽6場就因左膝前十字韌帶撕裂而整季報銷，但場均可貢獻10.3分、3.3籃板、2.8助攻、1.2抄截，三分球命中率也有37.1%的水準。

根據美國媒體報導，勇士在和庫明加的續約確定後，包括霍佛德、梅爾頓的合約細節才能正式底定，但兩人加入勇士陣營已成定局，預料新賽季也將成為勇士輪替陣容重要戰力。