運動雲

>

戴資穎親曝最新傷勢狀況　醫生規定上場只能移動一步

▲「羽球天后」戴資穎。（圖／記者杜奕君攝）

▲「羽球天后」戴資穎再度披掛上陣，本人也親曝目前傷勢恢復狀況。（圖／記者杜奕君攝）

記者杜奕君／高雄報導

第3屆Red Bull鬥拍總決賽，28日晚間在高雄巨蛋圓滿落幕！台灣永遠的「羽球天后」戴資穎闊別賽場超過1年時間後重新披掛上陣，最終也順利領軍奪勝。賽後戴資穎親曝最新傷勢狀況，小戴坦言，「前幾天練習，膝蓋又開始腫，醫生有叮嚀，我在場上只能移動一步的距離，但今天好像超過了。」

戴資穎今日在鬥拍總決賽結束後，攜手羽壇新生代進攻型好手盧明哲，和百萬影音創作者見習網美小吳，組成小戴隊，交手鬥拍隊冠軍「藏龍。有番茄」，最終戴資穎也率隊以總局數2比1奪勝，贏得全場球迷喝采。

[廣告]請繼續往下閱讀...

由於雙膝傷勢影響，已經超過1年未有正式比賽的戴資穎，日前世界排名積分已經正式歸零，今日重回賽場現役，賽後小戴也親曝目前傷勢狀況。

戴資穎表示，「其實醫生是建議我不要上場比賽，因為怕我會不小心就跑動範圍太大，然後會傷到。所以醫生有交代，我只可以移動一步的距離，但是我剛才好像有不小心超過了。」

戴資穎也坦言，「我在前幾天在稍微想要多跑一點的時候，腳就有點腫起來，所以我今天就是盡力就好。因為我也覺得就是大家都留下來想要看我比賽，我也是想在場上可以打球給大家看，因為畢竟大家都是為了我而來的。」

先前戴資穎又進行了左膝手術，所以現在還是一樣在復原的階段，但她表示，「今天上場比賽，我其實覺得蠻開心的，因為我沒有在高雄巨蛋打過比賽，也可以在這裡感受一下，台北的小巨蛋跟高雄巨蛋都打過了，感覺好像開演唱會一樣。」

▲「羽球天后」戴資穎。（圖／記者杜奕君攝）

▲戴資穎向球迷熱情揮手致意。（圖／記者杜奕君攝）

關鍵字： 戴資穎鬥拍小戴羽球天后羽球

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／永遠的羽球天后戴資穎回來了　鬥拍總決賽親上陣領軍奪勝

快訊／永遠的羽球天后戴資穎回來了　鬥拍總決賽親上陣領軍奪勝

高雄羽球大師賽混雙決賽　吳軒毅、楊筑云惜敗無緣金牌

高雄羽球大師賽混雙決賽　吳軒毅、楊筑云惜敗無緣金牌

來自菊島的冠軍　王柏崴下一步挑戰超級500會內賽

來自菊島的冠軍　王柏崴下一步挑戰超級500會內賽

快訊／好猛！王柏崴力壓頭號種子　高雄羽球大師賽男單逆轉封王

快訊／好猛！王柏崴力壓頭號種子　高雄羽球大師賽男單逆轉封王

林昀儒旗開得勝　中國大滿貫賽挺進男單32強

林昀儒旗開得勝　中國大滿貫賽挺進男單32強

彰化「愛女孩跑出不凡」路跑　千人響應女性公益運動日

彰化「愛女孩跑出不凡」路跑　千人響應女性公益運動日

距離「史上總得分最高控衛」只差506分　威少仍在NBA失業中

距離「史上總得分最高控衛」只差506分　威少仍在NBA失業中

驚爆！NBA勇士神射柯瑞變壯了　專屬訓練師曝光暑假菜單

驚爆！NBA勇士神射柯瑞變壯了　專屬訓練師曝光暑假菜單

TPBL職籃新賽季19位裁判確定　季前培訓9月啟動

TPBL職籃新賽季19位裁判確定　季前培訓9月啟動

馬來虎領軍開跑　生生不息公益生態ZOO跑11月23日登場

馬來虎領軍開跑　生生不息公益生態ZOO跑11月23日登場

【奮勇救人】花蓮阿嬤見「內陸海嘯」喊完了！孫子跳水救母子4人

熱門新聞

大谷翔平休戰水手一役　羅伯斯：全壘打王不重要「因為他是 MVP」

快訊／永遠的羽球天后戴資穎回來了　鬥拍總決賽親上陣領軍奪勝

「麒麟臂」助清泥！　高國輝、羅國華返鄉合力清理花蓮家園

日本0比1不敵韓國吞首敗仍闖冠軍戰　亞錦賽台、日明爭冠

亞錦賽冠軍戰中華隊全力抗日爭冠　先發打線出爐

9下連丟4分差點崩盤！平野惠一沒有任何評論　但肯定呂彥青拆彈

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大谷翔平今日休戰水手一役

2戴資穎回來了　鬥拍總決賽親上陣飆球

3高國輝、羅國華返鄉合力清理花蓮家園

4亞錦賽冠軍戰上演台日大戰

5亞錦賽冠軍戰中華隊先發打線出爐

最新新聞

1亞錦賽中華隊0比11落敗居亞軍

2戴資穎曝傷勢狀況　醫生建議別上場

3樂天主場驚見黃衫球迷！

4平野惠一盛讚陳統恩阻殺陳晨威

5羅戈盛讚陳統恩細節改變比賽

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

平野：對手一定很討厭我們的守備！　也不知為何岳東華被挑戰

岳東華美技帥完就跑？詹子賢虧囂張　笑稱自己不敢跟李大浩比

樂天4比0完封　威能帝放眼周末與兄弟「天王山」：我們要贏下來

全場都看到削到衣角！洪總理解挑戰規則：但接受了又說不能看

統一獅致敬儀式驚喜滿滿！　林智勝變身Uniboy嗨跳獅王點將錄

【台灣最美風景是人】台鐵到站列車長廣播致謝鏟子英雄！

光復車站前現大群義工人龍！手拿救災工具奔往災區

舒淇奪釜山影展最佳導演！　甜謝馮德倫：娶了不常在家的女人

【四大鍋開煮】「花蓮義煮團」狂煮4000便當！　24H提供熱食、捐食材電話不停湧入

【一天沒停手】情侶變鏟子超人忙一天　總結「4字心得」曝
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366