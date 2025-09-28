戴資穎親曝最新傷勢狀況　醫生規定上場只能移動一步

▲「羽球天后」戴資穎再度披掛上陣，本人也親曝目前傷勢恢復狀況。（圖／記者杜奕君攝）

記者杜奕君／高雄報導

第3屆Red Bull鬥拍總決賽，28日晚間在高雄巨蛋圓滿落幕！台灣永遠的「羽球天后」戴資穎闊別賽場超過1年時間後重新披掛上陣，最終也順利領軍奪勝。賽後戴資穎親曝最新傷勢狀況，小戴坦言，「前幾天練習，膝蓋又開始腫，醫生有叮嚀，我在場上只能移動一步的距離，但今天好像超過了。」

戴資穎今日在鬥拍總決賽結束後，攜手羽壇新生代進攻型好手盧明哲，和百萬影音創作者見習網美小吳，組成小戴隊，交手鬥拍隊冠軍「藏龍。有番茄」，最終戴資穎也率隊以總局數2比1奪勝，贏得全場球迷喝采。

由於雙膝傷勢影響，已經超過1年未有正式比賽的戴資穎，日前世界排名積分已經正式歸零，今日重回賽場現役，賽後小戴也親曝目前傷勢狀況。

戴資穎表示，「其實醫生是建議我不要上場比賽，因為怕我會不小心就跑動範圍太大，然後會傷到。所以醫生有交代，我只可以移動一步的距離，但是我剛才好像有不小心超過了。」

戴資穎也坦言，「我在前幾天在稍微想要多跑一點的時候，腳就有點腫起來，所以我今天就是盡力就好。因為我也覺得就是大家都留下來想要看我比賽，我也是想在場上可以打球給大家看，因為畢竟大家都是為了我而來的。」

先前戴資穎又進行了左膝手術，所以現在還是一樣在復原的階段，但她表示，「今天上場比賽，我其實覺得蠻開心的，因為我沒有在高雄巨蛋打過比賽，也可以在這裡感受一下，台北的小巨蛋跟高雄巨蛋都打過了，感覺好像開演唱會一樣。」

▲戴資穎向球迷熱情揮手致意。（圖／記者杜奕君攝）