雷蒙恩霸氣喊拿年度MVP　修改投籃姿勢笑稱看得到籃框

▲戰神雷蒙恩、洛夫頓、黃聰翰、謝銘駿、魏芃禾、許皓程、黃聰翰、林祐廷。（圖／戰神提供）

▲雷蒙恩以全新的投籃姿勢迎接新賽季到來。（圖／戰神提供）

記者杜奕君／台北報導

台北台新戰神29日舉行季前媒體日活動，陣中本土頭號球星，也是上季「年度新人王」得主雷蒙恩，不僅喊話要成為最好的球員，更直言目標就是新賽季的「年度MVP」。雷蒙恩透露，休賽季進行了個人的投籃姿勢調整，「以前我出手把球放在正中間，現在移到偏右的地方出手，這樣我終於看得到籃框了！」

上季在季後賽首輪止步，戰神為備戰10月即將開打的2025-26TPBL職籃賽季，目前正緊鑼密鼓進行操兵，新賽季4名洋將也全數換新，希望建構出更堅實的球隊文化與戰力。

總教練許皓程就表示，「目標當然還是先打進季後賽，在一步一步地朝總冠軍賽目標來邁進！」

上賽季以「選秀狀元」身份加盟戰神，新秀賽季便繳出10分、4.5籃板、2助攻、1.5抄截，一舉奪下年度最佳新人、年度最佳防守第二隊的雷蒙恩，在受訪時則霸氣喊話要成為聯盟最好的球員，目標就是年度MVP。

雷蒙恩說道，「目標就是成為最好的球員，替球隊贏得多一點的勝利，我也希望讓大家看到自己投籃能力的提升。」

雷蒙恩透露，「休賽季特別更改了自己的出手投籃方式，過去出手的機制是將球放在正中央，現在則靠眼睛右側，因此可以看到籃框了。」

▲戰神雷蒙恩、洛夫頓、黃聰翰、謝銘駿、魏芃禾、許皓程、黃聰翰、林祐廷。（圖／戰神提供）

▲戰神一哥雷蒙恩積極操兵演練，目標要拿新賽季年度MVP。（圖／戰神提供）

